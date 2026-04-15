Se inunda el set de El Caballero de los Siete Reinos en Canarias: la borrasca 'Therese' hace estragos

Las intensas lluvias en Canarias han hecho estragos en el rodaje de la segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos, la serie de HBO Max. Así, la crecida récord de la presa de Las Niñas tras el paso de la borrasca 'Therese' ha inundado el set de la producción obligando a detener la filmación y a trasladar el rodaje a la península.

Después de que la segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos comenzara su producción en Belfast (Irlanda), el rodaje se trasladó a Gran Canaria, con la intención de captar paisajes áridos para representar una etapa de sequía en la historia. Sin embargo, la filmación en la isla se ha cancelado debido a las lluvias históricas que no se habían visto en los últimos 15 años.

Según informan diversos medios locales, la producción estaba rodando en la presa de Las Niñas, pero el aumento del nivel del agua tras las lluvias, que ha alcanzado cotas no vistas en los últimos 15 años, ha obligado a HBO a abandonar el rodaje en dicha localización.

Además de señalar que varios decorados y sets quedaron inundados, la información confirma que, al no poder seguir con el calendario de rodaje previsto y con parte del set afectado, la producción ha tenido que desplazarse a la península.

La filmación de los nuevos episodios de la ficción basada en Los cuentos de Dunk y Egg de George R. R. Martin en España estaba previsto que se prolongara hasta mayo. No obstante, por ahora no está claro cuánto podría retrasar este incidente su producción, especialmente considerando que el lanzamiento de la segunda temporada en HBO Max estaba previsto para 2027.

La trama de los nuevos episodios adaptará a la pequeña pantalla La espada leal, el segundo volumen de la saga, con Dunk al servicio de Ser Eustace Osgrey (Peter Mullan) en una región del Dominio afectada por una fuerte sequía. Por otro lado, España como localización de rodaje ya ha sido utilizada en anteriores ocasiones por Juego de Tronos para representar el sur de Poniente, especialmente desde la quinta temporada, con rodajes principalmente en Andalucía.

También hay que recordar que la tercera temporada de La Casa del Dragón llegará a HBO Max el próximo mes de junio.