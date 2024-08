Este actor de Los vigilantes de la playa confiesa que olía los bañadores sucios de las actrices: "Me colaba en sus caravanas"

Jeremy Jackson, conocido por su papel como Hobie Buchannon en la popular serie de televisión Los vigilantes de la playa, ha generado controversia con unas declaraciones suyas sobre su etapa en la ficción.

En el nuevo documental de Hulu, After Baywatch: Moment in the Sun, que se ha estrenado recientemente, Jackson ha confesado haber entrado en las caravanas de sus coprotagonistas femeninas después de las grabaciones para oler sus trajes de baño usados.

Jackson, quien era un adolescente en ese entonces, ha explicado que su comportamiento durante esa etapa estuvo motivado por su deseo de encajar y ser considerado "guay" en el ambiente glamoroso de Los vigilantes de la playa: "Si eres un niño -en la vida, ¿no?- sólo quieres ser guay, quieres pasar tiempo con gente genial, quieres ser adulto mucho antes de serlo, y así fue para mí Los vigilantes de la playa".

"Había un montón de chicas guapas y yo solía colarme en sus caravanas después de que terminaban y coger sus trajes de baño sucios. Digamos que he olido cada (pitido) de Los vigilantes de la playa", ha confesado en el documental.

David Hasselhoff y Jeremy Jackson en Los vigilantes de la playa | Cordon Press

El reparto de Los vigilantes de la playa incluía a destacadas actrices como Pamela Anderson, Carmen Electra y Brooke Burns. Sin embargo, Jackson ha mencionado que tenía un interés particular en la actriz Nicole Eggert: "Nicole fue la más importante, sin duda. Tuvimos un momento muy íntimo, ella y yo, del que ella nunca se enteró".

Al enterarse de las declaraciones de Jackson, Eggert, quien también ha sido entrevistada para el documental, extrañamente no ha mostrado sorpresa ni enfado: "Conozco muy bien a Jeremy. Esto no me sorprende en absoluto. No hay nada que Jeremy pueda decir que me asuste. Y ni siquiera estoy enfadada con Jeremy, de 14 años. Quiero decir, ¿la pubertad en una serie como esa? Me encanta el Jeremy adulto por ser honesto con Jeremy, de 14 años".

Jackson también ha hablado sobre las dificultades de atravesar la adolescencia mientras trabajaba en una serie tan popular y de alta carga sexual como Los vigilantes de la playa: "Era demasiado joven para ligar con chicas, pero lo suficientemente mayor para querer hacerlo".

La madre de Jeremy, Jolana Jackson, también ha compartido su perspectiva en el documental, indicando que había un ambiente de coqueteo alrededor de su hijo, a pesar de su juventud: "Había un montón de chicas en bikini y, aunque él tenía 13 o 14 años, ya intentaban hacerle ojitos y hacerle cosas. Realmente traté de mantenerlo alejado de todo eso lo mejor que pude".

Para concluir, Jeremy Jackson ha coincidido con su madre y ha dejado claro que las mujeres en el set "definitivamente le provocaban". "Me hacían una pequeña mamada o algo así. Pero yo era demasiado joven para tener sexo con alguna de ellas y, ya sabes, como dije, solo quería ser adulto. Pensaba '¡Uf, aguanta un poco!'", ha confesado el actor.

Estas declaraciones del que fue uno de los adolescentes más famosos del mundo en su época han dejado descolocados a todos sus fans, que ahora, tanto tiempo después y mirado en retrospectiva, pueden comprobar que no es todo oro lo que reluce en el todopoderoso Hollywood.