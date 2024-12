Pamela Anderson habla de los problemas que sufrieron sus hijos por la "sexualización" de su carrera

Pamela Anderson es un icono de la televisión y el cine pero su carrera, en muchos casos, no le hace justicia a su talento y lo mucho que ha hecho por el entretenimiento.

Anderson alcanzó la fama gracias a Los vigilantes de la playa donde arrancaría una carrera llena de éxito pero donde fue sexualizada, juzgada y utilizada en por la industria.

Ahora, la canadiense ha retomado su carrera con fuerza gracias a su papel en The last showgirl donde interpreta a una bailarina experimentada que debe planificar su futuro después de que el espectáculo cierre abruptamente. Personaje por el que ha recibido su primera nominación a los Globos de Oro.

Pamela Anderson en The Last Showgirl | Utopia

La actriz conversó junto a Mikey Madison en Actors on Actors de Variety donde hablo sobre todo esto y cómo había desarrollado este nuevo papel: "Pude aportar mucho de mi experiencia personal, mi larga vida lidiando con la belleza, el glamour, el envejecimiento y la reevaluación de opciones de vida".

"Tuve que poner toda mi vida en este papel. Creo que el pasado no debería dictar tu futuro. Pero, al mirar atrás, siempre estaba creando personajes. Y siento que sé que he creado algunos disfraces de Halloween", explica sobre como su imagen ha calado en la cultura pop.

"Pero muchas de las cosas por las que pasé, no me di cuenta de que mis hijos las estaban pasando al mismo tiempo", declara. "Ser una madre trabajadora y estar en este mundo del entretenimiento y que tu madre sea sexualizada de alguna manera... no me di cuenta de lo difícil que era".

Pamela Anderson en 'Los vigilantes de la playa' | Cordon Press

"No me avergüenzo de mi vida. No me avergüenzo de las decisiones que tomé, aunque quizás en retrospectiva hubiera hecho las cosas de manera diferente", reflexiona. "Pero necesitas experiencia de vida para saber que lo habrías hecho de otra manera".

Madison le responde: "No creo que haya nada de lo que avergonzarse. Esta increíble y asombrosa vida que tuviste te convirtió en la persona que eres y es por eso que pudiste dar la actuación que pudiste dar".

"Estoy tratando de decirme eso a mí misma. Y siento que ahora tengo la libertad de concentrarme en las cosas en lugar de preocuparme por una relación o mi familia. Mis hijos ya crecieron. Soy libre. Ahora puedo volver a jugar", concluye.

Pamela Anderson tiene dos hijos de su matrimonio con el músico Tommy Lee, Brandon, de 28 años, y Dylan, de 26.