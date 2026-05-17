Pamela Anderson y Tom Cruise, ¿nueva pareja? La actriz está "haciendo espacio para el amor" tras su romance con Liam Neeson

Dos de las parejas más sorprendentes de Hollywood en los últimos años fueron las que formaron Pamela Anderson con Liam Neeson y Tom Cruise con Ana de Armas, pero ambas relaciones terminaron a los pocos meses de salir a la luz.

Ahora, según ha informado el Daily Mail, parece que la actriz de Los vigilantes de la playa y protagonista de Misión Imposible estarían iniciando un romance.

El tabloide británico ha señalado que entra ambos existe una "chispa", citando a una fuente cercana a sus entornos que ha sugerido que la estrella de 58 años está "lista para el amor".

"Pamela está haciendo espacio para el amor en su vida", dijo la fuente, añadiendo que ella "ha tenido unos años muy ajetreados demostrando su valía" en la industria del entretenimiento y, por lo tanto, está preparada para cambiar sus prioridades.

Según se comenta, Cruise contactó con Anderson después del estreno de The Last Showgirl, cinta de 2024 que le valió una nominación al Globo de Oro a la actriz. El actor supuestamente la llamó para felicitarla por su "gran regreso" en aquel momento.

Pamela Anderson en The Last Showgirl | Utopia

"La película hizo que la gente viera a Pam desde una perspectiva muy diferente, incluido Tom. Han estado en contacto desde entonces", afirmó la fuente citada por el medio.

A esto hay que añadirle un vídeo que circula en las redes sociales en el que Anderson salió del hotel Surrey de Nueva York momentos antes de que Cruise saliera del mismo establecimiento poco después de la Met Gala.

Tom Cruise | Gtres

Tal y como indica la fuente, Anderson "planea tomarse un descanso de verano después de la boda de su hijo en Francia para replantearse su vida".

Cabe recordar que desde que comenzó su relación con Liam Neeson durante la promoción de Agárralo como puedas, se les acusó de fingir la situación para una campaña de marketing.

Mientras que en el caso de Cruise y la actriz hispano cubana, los rumores señalaron que la relación fue muy rápido para Ana y fue ella la que optó por romper.