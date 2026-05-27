Sam Levinson justifica la horrible muerte de Euphoria y explica su inspiración: "¿Querías que recibiera su merecido?"

La temporada 3 de Euphoria está llegando a su final pero antes de ver el episodio final el 3x07 no ha dejado a nadie indiferente. ¡Cuidado si sigues leyendo hay SPOILERS!

Y es que, el capítulo 7 ha sido el final definitivo para el personaje de Jacob Elordi después de que Nate Jacobs muriera de la forma más traumática.

Tras episodios donde lo han torturado debido a las deudas que tiene junto un gánster llamado Naz, Nate es enterrado vivo con la mala suerte de que una serpiente de cascabel entra por la tubería por la que puede respirar y lo ataca hasta que muere.

Ahora, Sam Levinson, el creado de Euphoria, ha hablado conEsquiere y justifica la muerte de Nate comentando que era un personaje agresivo, egocéntrico y destructivo.

"Hay algo curioso en esto: sé lo que el público quiere en términos de justicia o karma, y ​​con eso en mente, siempre pienso: '¿Cómo puedo dárselo?'", explica. "¿Cómo puedo darles lo que quieren, pero hacerlo tan horrible y angustiante que, cuando llegue el momento, el público ya no esté tan seguro de haberlo deseado?".

Jacob Elordi y Matthew Willig en Euphoria | HBO

"Es como decir: '¿Ah, querías que recibiera su merecido…? Bueno'", comenta entre risas. "Esa sensación de complicidad con el público siempre es un elemento interesante dentro de esta estructura más amplia. Al final, uno termina pensando: 'Dios mío, no sé. ¿Debería haber tenido un mejor trato?¿Se lo merecía?'. Siempre es emocionante plantearle ese tipo de preguntas al público".

"Lo emocionante de que los personajes ya no estén en el instituto era que estaban en el mundo real y las consecuencias eran reales. No había red de seguridad. Me gusta este aire de salvaje oeste, de frontera, donde puedes labrarte un futuro, pero tendrás que vivir con las consecuencias".

Para después comentar: "Cuando estábamos filmando con las serpientes de cascabel en Lancaster, nos dijeron: 'Si te muerde una serpiente de cascabel, tienes aproximadamente una hora antes de morir. Y, lamentablemente, el hospital más cercano está a una hora y media. Así que... ¡ no te dejes morder por nuestra serpiente de cascabel!".

Levinson revela que, en un principio, la muerte de Nate iba a ser solo asfixiado dentro del ataúd y que el horror de la escena era que el esfuerzo de Cassie por salvarlo había sido en vano.

"Siempre me encantó la película The Candy Snatchers, donde la chica es enterrada viva con un tubo como orificio de ventilación. Así que me imaginé que Nate sería enterrado vivo", dice sobre la inspiración para la escena.

"De repente, me imaginé una serpiente de cascabel acercándose a una tubería. El estaba golpeando y la serpiente podía sentir el movimiento en el suelo. Y pensé: ¿Y si la serpiente entra en la tubería y se queda atrapado dentro del ataúd con la serpiente de cascabel?".

"Es un momento un tanto gracioso en el que te das cuenta de que no todas las escenas oscuras provienen de un lugar oscuro. Me giré hacia Ash y le dije: 'Creo que lo entiendo'. Y le expliqué cómo muere Nate en esa secuencia. Ella me preguntó: '¿ Eso es lo que estabas pensando?'".