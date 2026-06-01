Esta actriz de Euphoria temía "perder su papel" si se negaba a hacer escenas de desnudos

Euphoria ha sido una de las series más transgresoras de los últimos años donde el sexo, la violencia o las drogas han estado reflejadas de una forma muy cruda y sin artificios.

Ahora, la actriz que interpreta a Maddy, Alexa Demie, ha ofrecido una entrevista a The Hollywood Reporter donde ha hablado sobre su futuro como actriz o sobre cómo se ha sentido incómoda haciendo escenas de sexo.

"Pensé que si me negaba a hacerlas [escenas de sexo], entonces no conseguiría el papel", explica Alexa sobre cómo, en un principio, pensó que enfrentarse a esas escenas era algo como una obligación.

Alexa Demie como Maddy en Euphoria | HBO Max

"No porque alguien me lo haya dicho alguna vez, sino porque era muy joven y no lo sabía", puntualiza. "No digo que no me guste el sexo, y creo que se puede representar de forma hermosa, y sé que la serie retrata la vida de las adolescentes".

"Pero una vez que lo hice, me di cuenta: 'Vale, no me gusta cómo me siento'. Así que dije algo, y todos fueron comprensivos, y nunca más lo volví a hacer'", declara sobre cómo dejó de hacer este tipo de escenas en la serie.

Unas declaraciones que contrastan con la temporada 3 donde hemos visto, probablemente, el mayor número de escenas provocativas en Euphoria, sobre todo a través del personaje de Cassie, encarnado por Sydney Sweeney.