Chloe Cherry ha sido una de las revelaciones de la temporada 2 de 'Euphoria'. La actriz interpreta a Faye, una joven adicta a las drogas que empieza a vivir en la casa de Fezco.

Cherry lleva años trabajando como actriz porno y 'Euphoria' ha sido la gran oportunidad de la joven de 24 años para entrar en el cine convencional. Ahora, Chloe ha ofrecido una sincera entrevista al podcast 'Call Her Daddy' donde ha confesado que sufrió un trastorno alimenticio.

Unos problemas que empezaron por un comentario que le hizo su "representante en la pornografía": "Todo comenzó cuando este agente que tenía cuando era actriz porno me dijo en la cara que estaba gorda", empieza diciendo. "Él dijo: 'Todos dicen que estás gorda y que la forma más rápida de perder peso es no comer'. Me dijo eso y yo dije: '¿Qué diablos?'".

Chloe Cherry como Faye en 'Euphoria' | HBO Max

Unas palabras que afectaron a Chloe Cherry hasta llegar a obsesionarla con su peso: "Simplemente se convirtió en un trastorno alimentario porque yo era muy joven en ese momento. Me dijo eso cuando tenía 18 años, y fue jodidamente raro porque nadie en toda mi vida me había dicho que estaba gorda y luego se convirtió en una obsesión".

De esta forma la actriz empezó a cambiar su estilo de alimentación comiendo con una dieta vegana basada en ingerir solo 200 calorías al día.

Ahora, Chloe Cherry está recuperada pero asegura que fue muy difícil superar esa situación: "Para salir de eso realmente me costó mucho abrirme a todos mis amigos", explica. "Abrirme al respecto de repente hizo que todo se derrumbara".

Fue en junio de 2020 cuando decidió abandonar la dieta que había llevado ese tiempo y comer de todo: "Me sentía miserable y no trataba bien a mi cuerpo, y ahora que no cuento una sola caloría y literalmente solo como lo que quiero y hago lo que quiero, mi cuerpo en realidad está mejor que nunca", dice.

"No restrinjo mi dieta en absoluto. Y es por eso que creo que mucha gente no piensa que pasé por un trastorno alimentario porque ahora estoy más flaca que antes, aunque me moría de hambre entonces".

Seguro que te interesa:

Maude Apatow, Lexi en 'Euphoria', es famosa desde que nació y esta es su conocida familia