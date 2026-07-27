Tráiler de Linternas, el thriller policial del Universo DC con Kyle Chandler

La nueva serie de Linternas ya tiene tráiler oficial y fecha de estreno. La ficción de DC Studios, inspirada en los personajes de Linterna Verde, llegará el 17 de agosto con una primera temporada de ocho episodios, cuyo avance se ha presentado durante la Comic Con de San Diego.

La historia sigue al recién incorporado John Stewart (Aaron Pierre) y al veterano Hal Jordan (Kyle Chandler), dos policías intergalácticos que se ven obligados a investigar un misterioso asesinato en el corazón de Estados Unidos. Lo que comienza como un caso aparentemente local acaba envolviendo a ambos en una oscura trama con implicaciones mucho mayores.

El reparto reúne a Kyle Chandler, Aaron Pierre, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, Nathan Fillion, J. Alphonse Nicholson y Jasmine Cephas Jones.

El tráiler se ha dado a conocer durante una mesa redonda celebrada en la Comic Con de San Diego, en la que participaron los protagonistas Kyle Chandler, Aaron Pierre, Garret Dillahunt y Poorna Jagannathan, junto a los cocreadores Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King.

La serie ha sido creada por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King, con Mundy también como showrunner. El episodio piloto está coescrito por los tres, mientras que James Hawes dirige los dos primeros capítulos. La dirección de la temporada se completa con el trabajo de Stephen Williams, Geeta Vasant Patel y Alik Sakharov. Entre los productores ejecutivos figuran Chris Mundy, Damon Lindelof, Tom King, James Gunn, Peter Safran, Ron Schmidt y el propio James Hawes.