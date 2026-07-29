Los hijos de Cindy Crawford y Richard Gere hablan de actuar juntos 30 años después del matrimonio de sus padres

Tres décadas después de que Cindy Crawford y Richard Gere formaran una de las parejas más mediáticas y aclamadas de los noventa (un matrimonio que duró de 1991 a 1995), sus respectivos hijos se han encontrado cara a cara en un nuevo rodaje.

Según revelaron en exclusiva los propios jóvenes durante la premiere de la serie en Nueva York recogida en exclusiva por E!News, Kaia Gerber y Homer Gere se conocieron como compañeros de reparto en The Shards, el nuevo thriller ambientado en los años 80 producido por Ryan Murphy para FX y basado en la novela de Bret Easton Ellis.

Homer Gere y Kaia Gerber en The Shards | Disney

A pesar del sonado pasado que une a sus progenitores, ambos actores confesaron que no se conocían personalmente antes de arrancar el proyecto, coincidiendo por primera vez en un bar de Nueva York junto al resto del elenco apenas dos semanas antes de comenzar el rodaje.

"Nos hicimos amigos como compañeros de trabajo y se ha convertido en una amiga muy cercana; es un placer trabajar con ella", explicó Homer, quien debuta en la interpretación con esta serie tras haberse licenciado en Psicología y Artes Visuales.

Por su parte, la actriz de Babylon e hija de la supermodelo y Rande Gerber, correspondió las alabanzas definiendo a su compañero como "maravilloso, muy divertido y el mejor compañero de escena".

Cindy Crawford y Richard Gere en 1993 | Getty

Esta alianza no solo supone un guiño nostálgico para la memoria colectiva de Hollywood, sino también el despegue de una nueva generación de intérpretes. Mientras Kaia continúa afianzando su fructífera transición de las pasarelas a la actuación, Homer ha decidido seguir definitivamente los pasos de la estrella de Pretty Woman.