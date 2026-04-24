Primer tráiler de Off Campus, la nueva serie romántica sobre hockey que ya es un fenómeno en booktok

Prime Video ha desvelado el tráiler oficial de su nueva serie original, Off Campus, basada en la saga de bestsellers internacionales de Elle Kennedy, y creada para televisión por Louisa Levy.

Todos los episodios estarán disponibles en Prime Video el 13 de mayo en más de 240 países y territorios de todo el mundo. También se ha lanzado una nueva versión de la portada del libro, con las estrellas de la serie Ella Bright y Belmont Cameli.

Este drama universitario sigue a un equipo de hockey sobre hielo de élite y a las mujeres de sus vidas, mientras lidian con el amor, el desamor y el autodescubrimiento, forjando profundas amistades y lazos duraderos mientras navegan la transición a la edad adulta. La primera temporada sigue un sexy y divertido romance entre polos opuestos: Hannah, una compositora reservada, y Garret, la estrella del equipo de hockey de la Universidad de Briar.

El reparto incluye a Mika Abdalla, Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, Josh Heuston (sí, el mismo que se rumoreaba como Xaden Riorson para la adaptación de Alas de sangre) y Stephen Kalyn, junto a los protagonistas de la serie.

La creadora Louisa Levy es co-showrunner y productora ejecutiva de Off Campus junto con Gina Fattore. Temple Hill, con Wyck Godfrey, Marty Bowen y James Seidman, participa en la producción ejecutiva, junto a Leanna Billings y Neal Flaherty.

Elle Kennedy, creadora del universo Off Campus, es autora bestseller de The New York Times, USA Today y The Wall Street Journal con más de 50 novelas. Sus obras han sido traducidas a más de 25 idiomas y han vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo.

Off Campus se estrena el 13 de mayo en Prime Video.