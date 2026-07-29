Por qué esta muerte anticlimática de La casa del dragón es lo que merecíamos y quién es la que dispara

Tras dos temporadas y seis episodios alimentando el rencor de los espectadores, La casa del dragón ha ejecutado la esperada sentencia de uno de sus personajes. Y lo ha hecho con una de las muertes más anticlimáticas, pero a la vez profundamente satisfactorias, de la historia reciente de la serie.

¡CUIDADO HAY SPOILERS!

Criston Cole, el hombre que comenzó siendo el devoto caballero que pidió el favor de una joven Rhaenyra en un torneo, acabó convirtiéndose en el motor de la discordia.

Incapaz de asumir el rechazo de la heredera al Trono de Hierro (quien se negó a huir a Essos con él tras romper su voto de castidad), Cole transformó su resentimiento en una cruzada personal, revelando la mentira de la princesa y empezando la guerra entre Verdes y Negros.

Criston Cole y Ser Edgar en La casa del dragón | HBO Max

La tercera temporada nos ha mostrado a un Cole desilusionado, exhausto tras la carnicería de dragones y consciente de que su destino estaba sellado. Sin embargo, su fantasía de morir como el mayor guerrero de los Siete Reinos saltó por los aires en apenas los primeros ocho minutos del episodio.

En una adaptación directa de la Batalla del Carnicero descrita en Fuego y sangre, sus tropas cayeron en una trampa orquestada por Oscar Tully y Roderick Dustin. Y es que Cole no obtuvo el duelo glorioso que buscaba, sino que cayó acribillado a flechazos a traición, sin honor ni espacio para discursos.

Para muchos lectores de las novelas de George R. R. Martin, el verdadero detalle de la escena recae en la identidad de la arquera que ejecuta el flechazo definitivo. Se trata de Alysanne Blackwood, conocida como "Black Aly" (interpretada por Annie Shapero, que ya se había dejado ver en planos conjunto de la casa Blackwood).

En los libros, esta temible guerrera es una feroz defensora de Rhaenyra que sobreviviría a la Danza de los Dragones hasta convertirse en la esposa de Cregan Stark y Señora de Invernalia.

Aunque el guion de la serie fusionó en su figura a las tres arqueras que abaten a Cole en la novela, la serie omitió su icónica réplica del texto original: "No quiero canciones sobre lo valiente que moriste, Hacedor de Reyes; hay decenas de miles de muertos en tu cuenta".

Dejando así una muerte fría que, si bien frustró a los puristas por la falta de diálogo, ofreció al público la justicia poética definitiva para el personaje más rastrero de la saga.