La nueva serie de Tomb Raider, en peligro: Sophie Turner se lesiona y paraliza el rodaje

La nueva serie de Tomb Raider ha sufrido un importante contratiempo. La producción del proyecto de Amazon MGM Studios ha sido detenida temporalmente después de que Sophie Turner, que dará vida a la icónica Lara Croft, sufriera una lesión durante el proceso de rodaje.

Según ha trascendido en informaciones recogidas por Deadline, la actriz habría sufrido una lesión leve, en concreto en la espalda, lo suficientemente significativa como para obligar a paralizar el rodaje por precaución.

Desde el estudio han querido rebajar la preocupación, asegurando que se trata de una medida preventiva para permitir su recuperación: la intención es retomar el trabajo en unas semanas, aunque por ahora no hay una fecha definitiva confirmada.

Este parón llega en un momento clave, ya que la serie (una de las grandes apuestas televisivas basadas en videojuegos) había comenzado su producción en enero de 2026 y aún se encuentra en plena fase de rodaje.

El proyecto, desarrollado por Phoebe Waller-Bridge, supone el regreso de Lara Croft en acción real tras las versiones cinematográficas protagonizadas por Angelina Jolie y Alicia Vikander.

Además, la serie cuenta con un reparto potente en el que figuran nombres como Sigourney Weaver o Jason Isaacs, lo que la sitúa como una de las producciones más ambiciosas del catálogo de Prime Video.

Aunque todo apunta a que la lesión no es grave, el incidente ha encendido las alarmas en torno a una serie que ya generaba una enorme expectación. Ahora, la prioridad es clara: que Sophie Turner se recupere cuanto antes para que Lara Croft pueda volver a la acción.