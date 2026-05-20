Tres series médicas (que no son las típicas) para superar el vacío del fin de temporada de The Pitt

El final de temporada de The Pitt ha dejado a muchos huérfanos de dramas médicos, pero hay varias series capaces de llenar ese vacío. Una de las más recomendables es This Is Going To Hurt, ambientada en una sala de partos y basada en las memorias reales de Adam Kay, un médico británico que vivió en primera persona el caos del sistema sanitario. Además, sus capítulos cortos hacen que sea muy fácil engancharse.

Otra opción perfecta para los fans de la tensión constante es Código Negro, inspirada en el término hospitalario que se utiliza cuando hay más pacientes que recursos disponibles. La serie transcurre en una de las salas de urgencias más saturadas de Estados Unidos y prácticamente no da un respiro. Y si lo que apetece es sufrir un poquito más, Después del Huracán recrea la angustia vivida en un hospital de Nueva Orleans tras el Katrina, aislado y sin recursos. Solo tiene ocho episodios, pero deja huella. Descubre más detalles y recomendaciones, en el vídeo.