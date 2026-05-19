Solo sale unos segundos: La madre de Zendaya en Euphoria alucina al ver que han cortado su regreso en la temporada 3

La temporada 3 de Euphoria ya emitido 6 de episodios, antes de ver el final de la serie de HBO. Aunque, por ahora la entrega está suscitando muchas críticas.

Muchos son los actores originalesde la serie que han regresado para esta temporada. Aunque no todos. Entre ellos se sabía que actriz que hace de la madre de Zendaya, Nina King, retomaba su papel en la serie después de 4 años.

Algo que llevaba mucho tiempo esperando ya que, incluso, aseguró que llevaba 6 meses sin pagar el alquiler debido a lo mucho que se había retraso el rodaje de la última entrega.

Así, el episodio 6, llamado Stand Still and See (Quédate quieta y observa), era el que volvía la madre de Rue pero la actriz ha alucinado al ver que han cortado casi toda su intervención y solo han puesto unos segundos.

"Acabo de ver el episodio que he estado promocionando toda la semana, ¡y mi madre se está burlando de mí!", empieza diciendo en un vídeo que ha subido en Instagram donde se ha tomado la situación con humor.

"Internet esperó todo este tiempo a que [ella] dijera una sola frase", sigue diciendo. Para luego su madre corregirle: "¡Tres años!".

"Más te vale alegrarte de que tenga sentido del humor, más te vale alegrarte de que tenga la piel dura", termina el vídeo mientras se ríe a carcajadas.

La escena en cuestión aparece Rue hablando por teléfono con su madre mientras ella está en la iglesia. En todo momento se escucha solo a Zendaya hablar hasta que al final del todo sale la imagen de la madre colgando el teléfono.