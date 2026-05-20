La deuda millonaria de Blake Lively y Ryan Reynolds en impagos por la macro reforma de su "oasis" de lujo

La batalla legal de Blake Lively con Justin Baldoni ya ha quedado atrás, pero la actriz ahora estaría lidiando con otro problema bastante distinto: una deuda millonaria relacionada con las obras de su enorme finca en el norte del estado de Nueva York.

Según varios documentos del condado de Westchester obtenidos por Daily Mail, la propiedad que Lively comparte con Ryan Reynolds acumula más de 2,1 millones de dólares en pagos pendientes a contratistas y subcontratas que habrían trabajado en la reforma del terreno.

La pareja compró la finca en 2018, en la localidad de Lewisboro, a unos 100 kilómetros de Manhattan. El terreno, situado en South Salem, incluía varias parcelas y costó varios millones de dólares.

Por aquel entonces, Blake Lively hablaba del lugar, según las fuentes del medio, como el "paraíso" y "el lugar más bonito del mundo". Su idea era convertir la finca en un oasis de lujo sostenible, alejado de miradas indiscretas y pensado para su vida familiar.

Sin embargo, ocho años después de la compra, las obras siguen sin terminar y la situación parece haberse complicado.

De acuerdo con los documentos obtenidos, cinco contratistas siguen esperando cobrar por trabajos realizados en la propiedad. La construcción habría continuado hasta finales de 2025, pero finalmente las obras se habrían paralizado después de que algunos trabajadores se negaran a seguir adelante sin recibir los pagos pendientes.

Por ahora no constan liberaciones de embargo ni documentos que indiquen que las supuestas deudas hayan sido saldadas, afirma el medio.

Toda esta situación ha provocado además nuevas preguntas sobre el estado financiero de la pareja, especialmente después de que la actriz pusiera fin recientemente de forma inesperada a su batalla legal con Justin Baldoni antes de llegar a juicio.

El conflicto judicial terminó en una audiencia de conciliación y, aunque no se conoce la cifra exacta, se asegura que el proceso habría supuesto para Lively millones en gastos legales.