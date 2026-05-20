El inesperado reboot de Modern Family en la vida real: Ariel Winter y Nolan Gould sorprenden con su vida juntos

Ariel Winter y Nolan Gould han pasado de ser hermanos en Modern Family a convertirse en compañeros de piso en la vida real. La actriz lo ha contado ahora, pocos meses después de su ruptura con Luke Benward tras seis años de relación.

La joven, que se mudó con su pareja y sus perros a Nashville pero ahora pasa cada vez más tiempo en Los Ángeles, ha revelado que actualmente comparte casa con Gould, su compañero en la famosa sitcom.

"Es gracioso porque ahora paso mucho más tiempo aquí, en Los Ángeles, y estoy alquilando una casa con Nolan", ha contado Winter a People.

La actriz también ha bromeado sobre las constantes preguntas relacionadas con un posible regreso de la serie: "La gente me pregunta por un reboot de Modern Family, pero ahora que Nolan y yo somos compañeros de piso de verdad... Es como si tuviéramos nuestro propio pequeño reboot de Modern Family, solo que vivimos los dos juntos. Le veo todos los días".

Ariel Winter, Nolan Gould y Rico Rodriguez de pequeños en Modern Family | Cordon Press

Lejos de cualquier vida de estrellas de Hollywood, los dos actores parecen llevar una convivencia bastante tranquila. Según ha revelado Winter, gran parte de sus noches consisten en quedarse en casa viendo realities.

"No voy a mentir, cuando nos sentamos por la noche a ver Temptation Island juntos, es bastante gracioso", ha explicado. "Sí que hemos pensado que a la gente esto le parecería muy divertido".

Al final, Alex Dunphy y Luke Dunphy han acabado compartiendo techo también fuera de la ficción. Aunque esta vez no hay cámaras ni familia caótica alrededor, parece que los "hermanos" de Modern Family siguen igual de unidos.