Adam Driver responde a las acusaciones de Lena Dunham sobre su presunto comportamiento violento en Girls

Adam Driver es hoy uno de los actores más conocidos de Hollywood, con títulos a sus espaldas en sagas como las de Star Wars o películas como El último duelo, La casa Gucci o Ferrari. Pero donde el intérprete ha desempeñado los mejores papeles de su carrera ha sido en el cine indie.

Ahora presenta en el Festival de Cannes la cinta Paper Tiger, junto a Scarlett Johansson y Miles Teller, donde se le ha preguntado en rueda de prensa por una polémica surgida a raíz de las memorias de Lena Dunham, su compañera en Girls.

"No tengo comentarios que hacer de ese tema", dijo el actor, añadiendo que "lo guardo todo para mi libro", frase que provocó las risas de algunos de los periodistas que asistían a la rueda de prensa.

Adam Driver durante la rueda de prensa de Paper Tiger en Cannes | Reuters

La serie Girls ha vuelto a ser noticia recientemente, ya que Dunham denunció el comportamiento agresivo de Driver durante el rodaje.

En el libro, titulado Famesick, la actriz aseguró que Driver era a veces "verbalmente agresivo" y que en una ocasión "lanzó una silla contra la pared que estaba a mi lado", al no saberse su parte del guion, además de que el actor la "zarandeó" durante la primera escena de sexo que rodaron.

Lena Dunham y Adam Driver en Girls | Cordon Press

"No es que me sintiera violada —y tampoco sabría decir si lo estuve, ya que en mi vida sexual casi todo había sucedido sin que yo lo permitiera, y sin recibir nada a cambio—. Pero sentí que algo íntimo, confuso y primitivo se había manifestado en una situación que se suponía que yo debía controlar", señala sobre esa escena de sexo con Driver.