Caos en el set de Harry Potter: peleas entre niños y acusaciones de acoso obligan a tomar drásticas medidas

La nueva serie de Harry Potter que prepara Warner Bros apunta a ser una de las más ambiciosas de los próximos años. Basada en las novelas de la polémica J. K. Rowling promete ser uno de los mayores proyectos televisivos de la próxima década. Con estreno previsto para 2027 y un plan de 7 temporadas (una por cada libro), la producción pretende recrear con mayor fidelidad el mundo de Hogwarts que las películas originales. Sin embargo, el proyecto ya habría empezado a generar problemas detrás de las cámaras.

Según informa The Sun, el rodaje habría estado marcado por acusaciones de acoso escolar y conflictos entre jóvenes actores, hasta el punto de que los responsables del estudio habrían tenido que intervenir directamente.

Una fuente cercana al proyecto asegura que la situación es preocupante debido a la gran cantidad de menores que participan en el set: "Hay muchos jóvenes en el set al mismo tiempo, y la realidad es que no todos van a encajar. Es un problema alarmante y los jefes quieren deshacerse de cualquier persona con malas intenciones entre el elenco y el equipo", afirma.

El medio también asegura que dos extras de 12 años han sido vistos peleándose durante el rodaje, lo que habría provocado que la producción reforzara las normas de comportamiento en el set.

Ante la situación, los responsables de la serie habrían emitido advertencias muy claras tanto a adultos como a menores. Según la fuente citada, la política es tajante: "Se ha dejado claro que cualquier persona denunciada por acoso será despedida inmediatamente, sin importar lo famosa que sea".

El motivo de esta tolerancia cero tiene que ver con la duración prevista del proyecto: "El rodaje durará 8 años y los jefes insisten en que cualquier comportamiento inapropiado debe cortarse de raíz. Las denuncias de acoso escolar se han tratado con la máxima seriedad", ha añadido la fuente.

Por el momento no hay indicios de que los actores principales estén implicados en los incidentes.

Con un rodaje previsto durante varios años y una enorme expectación mundial, el nuevo Harry Potter aspira a convertirse en uno de los mayores fenómenos televisivos de la década… aunque, por ahora, la magia parece estar generando más problemas fuera de la pantalla que dentro de Hogwarts.