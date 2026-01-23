Sophie Turner, la icónica Sansa Stark en Juego de Tronos, ha confesado que no verá El Caballero de los Siete Reinos, el nuevo spin-off del universo de Poniente. El motivo, según ha explicado, no tiene que ver con rechazo creativo ni con malos recuerdos, sino con una intensa ansiedad que todavía asocia a la franquicia.

Durante una reciente aparición en el estreno de su nueva serie: El Robo, Turner ha reconocido que regresar a Poniente, incluso como espectadora, le resulta complicado. "Para ser sincera, no creo que pueda con nada de Juego de Tronos. Ni siquiera puedo oír la sintonía principal; me da una ansiedad terrible. No sé por qué", ha admitido.

Sophie Turner en la calle | Gtres

La actriz ha querido dejar claro que esa reacción no nace de una experiencia negativa. Al contrario, subraya que su paso por la serie fue profundamente positivo. "Lo pasé genial en esa serie", ha afirmado, insistiendo en que la ansiedad no está relacionada con malos recuerdos, sino con la intensidad de una etapa vital que la marcó profundamente.

Turner se incorporó a Juego de Tronos siendo adolescente y creció prácticamente ante los ojos del público durante ocho temporadas, convirtiéndose en una de las caras más reconocibles de la televisión gracias a su papel como Sansa Stark. La serie, a pesar de su enorme éxito, también estuvo rodeada de polémica en su recta final, con una última temporada que dividió a los fans y llegó a generar peticiones virales para rehacerla.

Sophie Turner, Sansa Stark en 'Juego de Tronos' | HBO

"Estoy muy emocionada por todos los actores y creo que será increíble porque es ese universo. Así que mucha suerte a todos los involucrados. No lo veré, pero los apoyaré", ha concluido la actriz.

Aunque su nombre esté ligado para siempre a Poniente, Sophie Turner ha dejado claro que su vínculo con Juego de Tronos pertenece al pasado. Desde la distancia y con cariño por el universo que la lanzó a la fama, la actriz prefiere protegerse emocionalmente y seguir adelante, apoyando a las nuevas generaciones que mantienen viva la saga sin necesidad de volver a cruzar ella misma las puertas de Poniente.