La actriz de Ginny Weasley abandona repentinamente la serie de Harry Potter con un comunicado

La nueva y esperada adaptación televisiva de Harry Potter ha sufrido su primer gran contratiempo mucho antes de estrenarse.

Gracie Cochrane, la joven actriz elegida para dar vida a Ginny Weasley, ha anunciado su salida inesperada del proyecto.

Esta noticia llega a las puertas de que comience el rodaje de la segunda temporada y ha obligado a HBO a emitir un comunicado oficial de urgencia confirmando la baja de la joven actriz: "Apoyamos la decisión de Gracie Cochrane y su familia de no regresar para la próxima temporada de la serie de Harry Potter de HBO, y le agradecemos su trabajo en la primera temporada. Le deseamos a Gracie y a su familia lo mejor".

Los nuevos Weasley en la serie de Harry Potter de HBO | HBO

Actualmente no se conocen más detalles de esta marcha tan repentina aunque aputan a motivos personales. En un comunicado que recoge People, Cochrane y su entorno explicaron que la joven "tomó la difícil decisión de dejar su papel como Ginny Weasley en la serie de HBO Harry Potter después de la primera temporada", citando "circunstancias imprevistas".

A pesar de la drástica ruptura, la actriz ha querido despedirse con buenas palabras de la franquicia mágica: "Su tiempo formando parte del mundo de Harry Potter ha sido realmente maravilloso, y está profundamente agradecida a Lucy Bevan y a todo el equipo de producción por haber creado una experiencia tan inolvidable. Gracie está muy ilusionada con las oportunidades que le depara el futuro".

La salida de Cochrane se produce en un momento delicado, a tan solo siete meses de que la primera temporada, compuesta por ocho episodios y titulada Harry Potter y la piedra filosofal, se estrene de forma global en la Navidad de 2026.

Además, supone un serio problema de producción, ya que la serie había sido renovada de forma anticipada y está previsto que la segunda temporada comience su rodaje este mismo otoño.

El personaje de la menor de los Weasley cobra una importancia crucial en los acontecimientos de la segunda novela, Harry Potter y la cámara secreta, por lo que el proceso para encontrar a una sustituta ya se ha puesto en marcha a contrarreloj.

Escena del tráiler de la serie de Harry Potter | HBO Max

Este abandono añade más tensión a una producción que ha estado rodeada de un intenso debate desde sus inicios. Por un lado, se ha vivido una división total en las reacciones de los fans tras el primer tráiler de la serie de Harry Potter, donde muchos aseguran que nada superará a las películas originales.

Por otro lado, la sombra de la polémica también está presente sobre el reparto adulto, ya que John Lithgow estuvo a punto de dejar la serie de Harry Potter debido a las constantes polémicas de su autora, J.K. Rowling.

Con esta nueva baja en el elenco infantil, la ficción de HBO tendrá que recomponer sus piezas lo más rápido posible para intentar ganarse el respaldo de su público.