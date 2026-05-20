Apple, hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, ya tiene debut en Hollywood como actriz pese a renegar del camino de sus padres

Apple Martin, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, ya ha dado el salto definitivo a Hollywood.

La joven de 22 años debutará en el cine con la nueva película de Nancy Meyers, una comedia coral que también contará con nombres de la talla de Penélope Cruz, Jude Law, Owen Wilson, Kieran Culkin, Tony Hale, Beverly D'Angelo y Erin Doherty.

El proyecto supondrá además el regreso de Meyers a la dirección más de una década después de El becario, la comedia protagonizada por Robert De Niro y Anne Hathaway. Por ahora no se conocen demasiados detalles sobre la trama, aunque medios estadounidenses apuntan a que tendrá un componente semiautobiográfico y girará alrededor del mundo del cine.

Apple Martin no ha tardado en celebrar la noticia comentando en sus Stories: "¡¡¡Los sueños se cumplen!!! Gracias @nmeyers por apostar por mí".

Aunque será su primer papel en la gran pantalla, Apple ya había empezado a dejarse ver en la industria. En marzo apareció brevemente en la serie de HBO Rooster y en los últimos años ha mantenido un perfil bastante discreto mientras estudiaba en la Vanderbilt University, donde se acaba de graduar en derecho, historia y sociedad.

Curiosamente, durante bastante tiempo parecía más interesada en alejarse del camino de sus famosos padres que en seguirlo. En una entrevista con Vogue reconoció que pasó por una etapa rebelde en la que pensaba: "No quiero ser como mis padres", pero ya se le ha pasado.

Además de sus primeros pasos como actriz, Apple también se ha ido abriendo hueco en el mundo de la moda. Ha participado en campañas para marcas como Chloé, GapStudio y Self-Portrait.

Ahora se estrena por todo lo alto en Hollywood con un reparto de lujo, y curiosamente varios de esos nombres ya forman parte del pasado cinematográfico de su madre. Gwyneth Paltrow coincidió con Jude Law en películas como El talento de Mr. Ripley, Sky Captain and the World of Tomorrow y Contagio. También trabajó junto a Owen Wilson en The Royal Tenenbaums y compartió pantalla con Penélope Cruz en la comedia romántica The Good Night.