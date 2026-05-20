Momias tendrá segunda y tercera parte tras el éxito de su primera película

Tras el éxito alcanzado en cines con Momias, Warner Bros. Pictures España y 4 Cats han puesto en marcha el desarrollo de la segunda y tercera entrega de lo que ahora se convertirá en una saga de animación.

El estudio Core Animation volverá a liderar la producción de esta nueva aventura, mientras que Juan Jesús García Galocha 'Galo' repetirá como director en ambas secuelas. El guion estará nuevamente firmado por Jordi Gasull y Javier Barreira, responsables de títulos de animación de gran éxito como Momias, Buffalo Kids o Las aventuras de Tadeo Jones.

Fotograma de Momias | Warner Bros.

Momias se convirtió en un auténtico fenómeno dentro y fuera de nuestras fronteras. La película es actualmente la segunda producción española de animación más taquillera de la historia a nivel mundial, solo superada por Planet 51, y logró además la mayor distribución internacional jamás alcanzada por una película española.

Además en España, el filme también cosechó un importante éxito comercial, posicionándose como la película española de animación más taquillera del año de su estreno.

Sinopsis de Momias

En las entrañas de la tierra, ¡existe una ciudad de momias! Por mandato imperial, la Princesa Nefer debe casarse con Thut, un ex auriga de carros. Ninguno desea el matrimonio; Nefer porque ansía la libertad, y Thut porque es alérgico al matrimonio. Pero los designios de los dioses son irrevocables: Thut deberá desposar a Nefer y custodiar el anillo real que el Faraón le ha otorgado; si algo le ocurriera a este, Thut perdería los ojos y la lengua.