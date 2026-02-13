Nicolas Cage desata la locura como Spiderman en el primer tráiler de la serie de acción real Spider-Noir

Spiderman no es solo uno de los superhéroes más queridos por la comunidad de fans, sino también uno de los que más rostros ha tenido a lo largo de la historia del cine. La guerra por los derechos del trepamuros ha dejado a su paso múltiples versiones del personaje y, lejos de terminar con la hegemonía que parece tener Tom Holland hoy en día, el mismísimo Nicolas Cage se pondrá la máscara para deslizarse por los edificios de Nueva York muy pronto.

Por mucho que Holland sea el Peter Parker del UCM y así lo volverá a demostrar este mismo verano con la cuarta entrega de la saga, la dueña de Spiderman sigue siendo Sony. De ahí que los villanos hayan tenido su propio universo cinematográfico que, tras el rotundo fracaso de Madame Webb y Kraven the Hunter, parece estar en pausa.

Spiderman: No way home | Sony Pictures

Ahora bien, estas decepciones en taquilla de las películas de acción real nada tienen que ver con los éxitos que supusieron las dos entregas de Spiderman: Un nuevo universo. Una locura visual que presentaba a Miles Morales y a un equipo de spidermans como nunca antes. Entre ellos, destacaba Spider-Noir; tanto como para ahora tener su propia serie.

Este spin-off deja de lado la animación para presentar a un Nicolas Cage totalmente alocado (como no podía ser de otra manera). Y es que, si bien la solemnidad tanto del personaje como del clima de la producción se hacen visibles en el primer tráiler, es imposible no ver el histrionismo típico de Cage en cada aparición de esta pieza promocional.

Nicolas Cage en Spider-Noir | Prime Video

La serie seguirá la historia de Ben Reilly, un investigador privado que tiene que compaginar su trabajo con los superpoderes obtenidos tras (¡oh, sorpresa!) la picadura de una araña. Y menos mal que esto sucede, porque tener a Cage saltando los edificios de Nueva York en los años 30 es, ya de por sí, toda una delicia audiovisual.

Spider-Noir | Prime Video

Spider-Noir se estrenará el 27 de mayo de una forma muy particular. Los más puros, podrán verla en blanco y negro; tal y como se presentó al personaje en las cintas animadas. Pero, si esto supone un problema para el espectador, siempre puede disfrutar con la gama cromática más llamativa en la versión en color.

Detrás de las cámaras se encuentran Oren Uziel y Steve Lightfoot quienes cargan a sus espaldas proyectos de la talla de Fast Forever o Hannibal respectivamente. Dos figuras que, con esta nueva producción de Prime Video, pretenden reinventar, una vez más, el género de superhéroes.

Spider-Noir, de Nicolas Cage | Prime Video

Es un homenaje al Hollywood más detectivesco, aquel que se vestía de sombrero y en el que los detectives empezaban a tener tantos demonios como los propios villanos. Todo ello envuelto en telas de araña con las que enamorarse de una nueva versión de Spiderman; muy alejado de los problemas de instituto a los que siempre hemos estado acostumbrados.

Y no: no había nadie como Nicolas Cage para asumir el rol de un proyecto que, como el propio actor, es un derroche de locura, imaginación y extravagancia.