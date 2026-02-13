James Van Der Beek, fallecido a los 48 años tras una larga lucha contra el cáncer colorrectal, ha vuelto a situar el foco sobre las condiciones económicas que marcaron su carrera después de que su familia lanzara una campaña de crowdfunding. Una recaudación de fondos para hacer frente a la delicada situación financiera en la que se encuentran su viuda, Kimberly, y sus seis hijos, golpeados por los elevados gastos médicos y la falta de ingresos estables tras su muerte.

Sin embargo, el propio actor ya había contado años antes que su contrato con Dawson Crece fue, en sus palabras, desastroso desde el punto de vista económico. En una entrevista a Variety en 2012, explicó: "No había dinero residual. Tenía 20 años. Era un mal contrato. No vi casi nada de eso".

James Van Der Beek y Katie Holmes en Dawson Crece | Cordon Press

Van Der Beek detalló que no percibió prácticamente ingresos por las reposiciones ni por la posterior explotación de la serie en plataformas de streaming, a pesar de que Dawson Crece siguió generando beneficios durante años. En ese mismo testimonio, admitió que tuvo que aceptar nuevos trabajos cuando los ingresos de la serie se agotaron: "Firmé para hacer Apartmento 23 cuando se acabó el dinero de Dawson Crece".

El actor también reflexionó sobre cómo la presión económica condicionó sus decisiones profesionales: "Es muy fácil, si tienes todo el dinero del mundo, quedarte sentado y dejarte llevar. Pero si te das cuenta de que vas a tener que empezar a cuidar de ti mismo y de tu familia, eso realmente te obliga a ponerte las pilas".

Dawson crece | Agencias

El caso de Van Der Beek se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los ejemplos más citados sobre cómo el éxito masivo en televisión no siempre se traduce en estabilidad económica para sus protagonistas, especialmente en una industria que durante años no protegió a los actores frente a la explotación posterior de las series.