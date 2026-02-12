Katie Holmes se despide de James Van Der Beek en una emotiva carta: "Lloro esta pérdida con el corazón"

Katie Holmes y James Van Der Beek compartieron, junto a Michelle Williams y Joshua Jackson, un total de 128 episodios durante las seis temporadas que se emitió Dawson crece, la serie que los catapultó a la fama. Tras la muerte del protagonista, fallecido a los 48 años después de varios años de lucha contra el cáncer, Holmes ha compartido una emotiva carta rindiendo un sincero homenaje a su antiguo compañero y amigo.

Holmes, que saltó a la fama en la serie adolescente interpretando a Joey Potter, el interés amoroso de Dawson Leery, interpretado por Van Der Beek, publicó el miércoles por la noche en Instagram una nota manuscrita dirigida al actor fallecido.

"He escrito unas palabras con el corazón encogido. Hay mucho que asimilar. Estoy muy agradecida por haber compartido una parte del viaje de James. Le quería mucho. Kimberly, te queremos y siempre estaremos aquí para ti y tus preciosos hijos Holmes en el pie de foto de su publicación.

En la carta manuscrita, Holmes agradeció a Van Der Beek todos los recuerdos que crearon juntos en la serie que compartieron entre 1998 y 2003. "Gracias. Compartir espacio con tu imaginación es algo sagrado: respirar el mismo aire en la tierra de la fantasía y confiar en que los corazones de cada uno están a salvo a su manera", escribió la actriz de Batman Begins o Última llamada.

"Estos son algunos de los recuerdos, junto con las risas, las conversaciones sobre la vida, las canciones de James Taylor... las aventuras de una juventud única... Valentía. Compasión. Altruismo. Fuerza. Aprecio por la vida y la decisión de vivirla con la integridad de que es arte: crear un hermoso matrimonio, seis hijos adorables, el viaje de un héroe", continúa la carta de Holmes que termina revelando que "llora esta pérdida con el corazón" y que intenta "aceptar la realidad", expresando igualmente "una profunda gratitud por la huella que dejó" el fallecido. "A Kimberly y a los niños, siempre estaremos aquí para ustedes. Y siempre estaremos ahí para colmarles de amor y compasión", concluye la carta.