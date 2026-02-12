James Van Der Beek se convirtió a finales de los 90 en uno de los rostros más reconocibles de la televisión gracias a Dawson Crece, una de las series juveniles más influyentes de su época, que marcó a toda una generación de espectadores y ayudó a definir el tono del drama adolescente en la pequeña pantalla.

Tras hacerse pública la noticia de su fallecimiento, las cuentas oficiales de Dawson Crece, en una publicación conjunta con Sony Pictures Television, han compartido una imagen del actor caracterizado como Dawson Leery junto a un mensaje de despedida: "Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de James Van Der Beek. Su icónica interpretación de Dawson Leery contribuyó a definir una generación de televisión para los fans y sigue impactando al público actual. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos".

El actor protagonizó las seis temporadas de la serie emitida entre 1998 y 2003 en The WB, junto a Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams. Su personaje se convirtió en uno de los grandes iconos de la ficción televisiva juvenil de finales de los noventa y principios de los 2000.

El pasado año, Van Der Beek tenía previsto reencontrarse con sus compañeros de reparto en un evento benéfico en Nueva York con motivo de la reunión del reparto, pero no pudo asistir por motivos de salud. Aun así, envió un mensaje de vídeo al público en el que explicó: "No puedo creer que no esté ahí. Quería subir al escenario y agradecer a cada persona de este teatro por estar aquí esta noche. Desde el elenco hasta el equipo técnico y todos los que donaron su tiempo y fueron tan generosos".

Dawson crece | Agencias

La despedida del universo Dawson Crece cierra así un ciclo simbólico para una serie que, décadas después de su estreno, sigue muy presente en la memoria colectiva de varias generaciones de espectadores.