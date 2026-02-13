James Van Der Beek ha fallecido recientemente a los 48 años tras una larga batalla contra el cáncer colorrectal, dejando a su esposa Kimberly y a sus seis hijos en una situación económica delicada tras meses de gastos médicos.

En este contexto, amigos del actor pusieron en marcha una campaña de GoFundMe para ayudar a la familia a cubrir gastos básicos, facturas y la educación de los niños. Una iniciativa que ha desbordado todas las previsiones.

En la página de la campaña se explica: "Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una tensión financiera significativa mientras hacían todo lo posible para apoyar a James y brindarle atención". Y añade: "Cada donación, sin importar la cantidad, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas".

Kimberly Van Der Beek vía Instagram | Kimberly Van Der Beek Instagram

Ante la situación, grandes rostros de Hollywood han decidido ayudar a la familia, con grandes donaciones en la pagina. Entre los donantes destacados figura Steven Spielberg, que junto a su esposa Kate Capshaw han aportado 25.000 dólares a la recaudación. El gesto tiene un simbolismo especial, ya que el personaje más icónico de Van Der Beek en Dawson Crece, Dawson Leery, era un declarado admirador del cineasta y lo citaba constantemente como su gran referente cinematográfico.

Otras figuras de la industria también se han sumado al apoyo económico. Jon M. Chu, director de Wicked, ha donado 10.000 dólares; el representante musical e inversor Guy Oseary ha contribuido con otros 10.000; y el productor y cofundador de Cameo, Martin Blencowe, se ha unido con una donación de la misma cantidad. En el ámbito interpretativo, Zoe Saldaña ha aportado 2.500 dólares mensuales, mientras que el bailarín y juez de Bailando con las estrellas, Derek Hough, ha donado 1.000 dólares, al igual que Ricki Lake.

James Van Der Beek con su familia | instagram.com/vanderjames

La respuesta del público también ha sido masiva. La campaña ha superado su objetivo inicial de 500.000 dólares en menos de 24 horas, lo que llevó a ampliarlo primero a 1,5 millones. En este momento, la recaudación ya asciende a 2.100.000 dólares, una cifra que refleja la enorme muestra de cariño y solidaridad hacia el actor y su familia.

El aluvión de donaciones, tanto de estrellas de Hollywood como de fans anónimos, está permitiendo que la familia de Van Der Beek afronte este momento con un mayor colchón de estabilidad, mientras el legado del actor sigue siendo recordado con afecto dentro y fuera de la industria.