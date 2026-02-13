James Van Der Beek, conocido internacionalmente por su papel protagónico en la icónica serie de los 90 Dawson crece, ha fallecido recientemente a los 48 años, según ha anunciado su esposa Kimberly, con quien tuvo seis hijos. Desde entonces amigos, compañeros de profesión y familiares han compartido mensajes de despedida. Entre ellos se ha sumado ahora Heather McComb, que estuvo casada con el actor entre 2003 y 2009 y que ha querido rendirle tributo con una publicación en Instagram.

En su mensaje, la actriz ha escrito: "Estoy desconsolada por la pérdida de mi querido James. Estoy especialmente desconsolada por su increíble esposa Kimberly, sus hermosos hijos y su maravillosa familia: Jim, Jared, Juliana y toda su familia y amigos, a quienes sé que amaba profundamente".

Junto a una foto de los inicios de su relación, McComb ha añadido: "Esta foto es de mi 21.º cumpleaños. Dawson Crece ni siquiera se había emitido. Así es como siempre veré a James: inocente, bondadoso y puro de corazón. Qué gran viaje compartimos a lo largo de los años. Estoy aquí con inmensa gratitud por la conexión especial, la amistad y el amor que James y yo compartimos, y que ha perdurado durante décadas”.

La actriz también ha recordado sus últimas conversaciones con el intérprete: "Atesoraré las últimas palabras de cariño que intercambiamos". Y lo describe así: "James era un alma hermosa, llena de luz, amor, talento, humor, profundidad, sensibilidad, conocimiento y un profundo amor por Dios que brillaba a través de él. Brillaba con tanta intensidad, pero era tan humilde y humano. Siempre buscando, siempre creciendo, siempre profundizando, siempre buscando cosas fuera de su zona de confort".

McComb ha subrayado además el papel central que la familia tenía en su vida: "Sé que amaba mucho ser padre y amaba a Kimberly con todo su ser", y define a la pareja como "verdaderas almas gemelas". Sobre la actual esposa del actor, ha añadido: "Es tan hermoso cómo Kimberly se presentó ante él con tanta gracia, algo que siempre admiraré".

James Van Der Beek y su mujer Kimberly | Gtres

En su despedida, la actriz ha concluido: "Te quiero, James. Sé que muchos seres queridos te dieron la bienvenida. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima, dulce alma. Oramos por ti".

Por último, McComb ha animado a sus seguidores a colaborar con la campaña de GoFundMe creada para apoyar a la familia Van Der Beek, que ya ha superado los dos millones de dólares recaudados, en un momento en el que, según la propia página, los gastos médicos han dejado a la familia "en una situación financiera muy complicada".

El homenaje de Heather McComb se suma así a la oleada de mensajes de cariño que están llegando desde Hollywood y desde el público, evidenciando el profundo impacto personal y profesional que James Van Der Beek dejó en quienes compartieron vida y trabajo con él.