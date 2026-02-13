PROTAGONISTA DE DAWSON CRECE
La exmujer de James Van Der Beek, desconsolada tras la muerte del actor: "Recordaré nuestras últimas palabras"
James Van Der Beek, fallecido a los 48 años tras una larga batalla contra el cáncer colorrectal, ha recibido ahora un homenaje público de su exesposa, la actriz Heather McComb.
Publicidad
James Van Der Beek, conocido internacionalmente por su papel protagónico en la icónica serie de los 90 Dawson crece, ha fallecido recientemente a los 48 años, según ha anunciado su esposa Kimberly, con quien tuvo seis hijos. Desde entonces amigos, compañeros de profesión y familiares han compartido mensajes de despedida. Entre ellos se ha sumado ahora Heather McComb, que estuvo casada con el actor entre 2003 y 2009 y que ha querido rendirle tributo con una publicación en Instagram.
En su mensaje, la actriz ha escrito: "Estoy desconsolada por la pérdida de mi querido James. Estoy especialmente desconsolada por su increíble esposa Kimberly, sus hermosos hijos y su maravillosa familia: Jim, Jared, Juliana y toda su familia y amigos, a quienes sé que amaba profundamente".
Junto a una foto de los inicios de su relación, McComb ha añadido: "Esta foto es de mi 21.º cumpleaños. Dawson Crece ni siquiera se había emitido. Así es como siempre veré a James: inocente, bondadoso y puro de corazón. Qué gran viaje compartimos a lo largo de los años. Estoy aquí con inmensa gratitud por la conexión especial, la amistad y el amor que James y yo compartimos, y que ha perdurado durante décadas”.
La actriz también ha recordado sus últimas conversaciones con el intérprete: "Atesoraré las últimas palabras de cariño que intercambiamos". Y lo describe así: "James era un alma hermosa, llena de luz, amor, talento, humor, profundidad, sensibilidad, conocimiento y un profundo amor por Dios que brillaba a través de él. Brillaba con tanta intensidad, pero era tan humilde y humano. Siempre buscando, siempre creciendo, siempre profundizando, siempre buscando cosas fuera de su zona de confort".
McComb ha subrayado además el papel central que la familia tenía en su vida: "Sé que amaba mucho ser padre y amaba a Kimberly con todo su ser", y define a la pareja como "verdaderas almas gemelas". Sobre la actual esposa del actor, ha añadido: "Es tan hermoso cómo Kimberly se presentó ante él con tanta gracia, algo que siempre admiraré".
En su despedida, la actriz ha concluido: "Te quiero, James. Sé que muchos seres queridos te dieron la bienvenida. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima, dulce alma. Oramos por ti".
Por último, McComb ha animado a sus seguidores a colaborar con la campaña de GoFundMe creada para apoyar a la familia Van Der Beek, que ya ha superado los dos millones de dólares recaudados, en un momento en el que, según la propia página, los gastos médicos han dejado a la familia "en una situación financiera muy complicada".
El homenaje de Heather McComb se suma así a la oleada de mensajes de cariño que están llegando desde Hollywood y desde el público, evidenciando el profundo impacto personal y profesional que James Van Der Beek dejó en quienes compartieron vida y trabajo con él.
Publicidad