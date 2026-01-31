Vin Diesel anuncia el título oficial y la fecha de estreno de Fast and Furious 11: ¿Volverá Paul Walker?

La saga de Fast and Furious lleva atrayendo a espectadores a los cines 25 años desde que unos jóvenes Vin Diesel y Paul Walker comenzaran a forjar una amistad improbable sobre ruedas.

La muerte del actor en 2013 no impidió que los planes de la franquicia siguiera adelante y, ahora, camino de la undécima película, el final está más cerca que nunca.

Vin Diesel en 'Fast and Furious 9' | Universal

Vin Diesel quiere tener una despedida a lo grande y para ello ha fichado a Cristiano Ronaldo. De hecho, este no es el único bombazo, pues, según adelantó el año pasado, Paul Walker podría 'volver' de alguna manera para despedirse del personaje.

Así lo pretende Diesel que además ha dado más pistas anunciando oficialmente la fecha de estreno y título oficial de la entrega.

Fast and Furious 11 se llamará Fast Forever y llegará a los cines el 17 de marzo de 2028.

Lo que ha emocionado a sus seguidores además ha sido que lo ha revelado con una imagen de él junto a Walker, quizás adelantando un regreso del protagonista.