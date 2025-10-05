Kirsten Dunst habla de SpiderMan 4 con Tobey Maguire y el regreso de MJ y Peter Parker... ¡Como padres!

La trilogía original del SpiderMan de Sam Raimi iba a tener una cuarta entrega en la que Peter Parker se enfrentaría contra El Buitre, pero el director renunció al proyecto tras diferencias creativas y de plazos fijados por Sony. Finalmente, la compañía optó por reiniciar la franquicia con The Amazing SpiderMan a cargo de Marc Webb.

Sin embargo, el multiverso del UCM implantado en SpiderMan: No Way Home logró lo que parecía imposible reuniendo por primera vez a Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Tras su estreno empezaron a cobrar fuerza los rumores sobre retomar tanto la saga de Raimi como la de Webb, una idea que el propio Maguire no descartó.

Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire como SpiderMan | Sony

Ahora, Kirsten Dunst, Mary Jane Watson en las cintas, se ha pronunciado sobre ello en una entrevista con The Supes Show en la que ha dicho que una nueva entrega de SpiderMan es posible.

"Sería genial, ¿verdad? Bueno, no sé si a los fans les gustaría. Me parece una película interesante. Tobey y yo volviéndola a hacer... Con niños", ha señalado, lanzando su idea de explorar esta faceta de los personajes como padres, algo que ya se ha visto en los cómics en incluso en las películas de animación del Spiderverse de Miles Morales.

Kirsten Dunst y Tobey Maguire en SpiderMan | Sony Pictures

Estas declaraciones de la actriz llegan poco después de que el guionista de The Batman, Mattson Tomlin, confesara que está tratando de convencer a Sam Raimi volver con una historia de SpiderMan 4 centrada en un Peter maduro, marido y padre.