Nicola Coughlan cuenta cómo exigió un montaje con menos desnudos en Los Bridgerton para su madre: "Está en mi contrato"

Desde que se anunciara que Nicola Coughlan iba a ser la protagonista de la temporada 3 de Los Bridgerton junto a Luke Newton, la intérprete de Penelope Featherington ha hablado del respeto que siente por las escenas subidas de tono de la serie.

Ahora, le tocaba a ella protagonizarlas y, a pesar de estar asustada al principio, como ella misma admitió, la actriz pronto se mentalizó e incluso llevó a cabo una transformación física de la que se ha sentido muy orgullosa.

Eso sí, con una condición. Tal y como ha contado en una entrevista para SiriusXM Hits 1, la estrella irlandesa estipuló, por contrato, que Netflix debía presentar un montaje alternativo para todos los públicos de la temporada 3, con menos desnudos y con un lenguaje diferente, para que sus padres pudieran disfrutar de la serie.

Luke Newton como Colin Bridgerton y Nicola Coughlan como Penelope Featherington en la temporada 3 | Netflix

"Está literalmente escrito en mi contrato. La gente piensa que lo digo en broma. Simplemente no quiero... Crecimos como católicos irlandeses. Simplemente no es nuestro rollo", comentó, añadiendo que cuando su madre vio Los Bridgerton por primera vez "no sabía que iba a ser atrevida".

"Y entonces, alrededor de los dos minutos del primer episodio, sale un culo, el bonito culo de Jonathan Bailey. Y se puso en plan: '¿Qué es esto?'. Pero ahora piensa que es fantástica y muy divertida", explicó.

Netflix estrenará la temporada 3 de Los Bridgerton en dos partes, viendo la luz la primera el 16 de mayo y la segunda el 13 de junio.