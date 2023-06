'Los Bridgerton': Nicola Coughlan habla de sus escenas subidas de tono y lo "aterrador" que fue besar a Colin en la temporada 3

Los fans de 'Los Bridgerton' no van a tener que esperar mucho para poder disfrutar de la temporada 3 de la serie en Netflix donde la alta sociedad londinense nos volverá a robar el corazón con una nueva y apasionante historia de amor.

En esta nueva temporada, el personaje de Nicola Coughlan está en el centro de la acción y el protagonismo girará en torno a Penelope Featherington y su relación con Colin Bridgerton (Luke Newton). En las primeras imágenes que ha publicado Netflix de esta nueva entrega hemos podido ver el cambio físico de la actriz de Lady Whistledown. Una transformación que empezó hace algún tiempo y ella mostró como puedes ver en el vídeo de arriba.

Nicola Coughlan como Penelope Featherington en la temporada 3 de 'Los Bridgerton' | Netflix

Ahora, en una nueva entrevista para 'Entertainment Tonight' durante TUDUM, el evento global que organiza Netflix para todos sus fans, Coughlan ha hablado sobre cómo ha vivido tener que enfrentarse a las escenas de esta próxima temporada en las que ha tenido que besarse con su compañero, amigo y coprotagonista Luke Newton: "Aterrador", admitió Coughlan cuando se le preguntó.

"Luke y yo leímos los libros al principio de la primera temporada y nos hizo gracia. Decíamos: 'Imagínate si tenemos que besarnos y hacer esto'. Y entonces llegó la tercera temporada y nos quedamos como, 'Oh Dios', y es que él es mi amigo. Ahora tengo que besar a mi amigo".

"Y no puedes fingir que besas a alguien, tienes que besarlo de verdad. Tiene que ser sensual. Muchas cosas que pasan en los libros los fans esperan que también ocurran en la serie", continuó Nicola.

A la pareja le costaba mucho tomarse en serio muchas de las escenas: "Dios mío, un día tuvimos que hacer una escena romántica muy seria. Y nos meábamos de la risa, porque nos mirábamos a los ojos y decíamos: 'Oh, Dios'", cuenta Coughlan.

Colin y Penelope en la temporada 3 de 'Los Bridgerton' | Netflix

La actriz de 'Derry Girls' ha asegurado que podría describir la temporada en una sola palabra: "¿Romántica? Porque sigo diciendo que la primera temporada fue sobre la pasión, la segunda iba de anhelo y la tercera es romántica, muy romántica", aseguró.

En cuanto al evento de Netflix, Coughlan se mostró encantada de estar allí: "Es especial, muy especial. Por ejemplo, cuando me enteré de que iban a volver a hacer TUDUM de forma presencial, como se había hecho antes, ya sabes, por el COVID, las anteriores tuvieron que ser virtuales, y fue genial. Pero no hay nada como conocer a la gente a la que le encanta la serie y darles las gracias, son tan apasionados", dice Coughlan.

"Están todos disfrazados, gritan y corren de un lado a otro. Diría que me siento como Beyoncé, pero el otro día estuve en un concierto de Beyoncé, y después me pararon fans de 'Los Bridgerton' y mi amiga me dijo: 'No te ofendas, pero si acabase de ver a Beyoncé, no me fijaría en ti", continuó. "Pero ellos si se fijaron," añadió Coughlan. "Fue increíble".

Luke Newton y Nicola Coughlan, protagonistas de la temporada 3 de 'Los Bridgerton' | Netflix

Además la actriz aseguró que Luke Newton tenía mucha envidia de no haber poder asistir: "Es muy emocionante. Da miedo. Ojalá Luke estuviera aquí. Él está ahora en Londres", afirmó durante la celebración del evento.

También contó que Luke estaba teniendo un poco de FOMO por perderse este momento: "Lo está haciendo genial. Está haciendo un show, pero está triste. Su FOMO es de otro nivel. Quiere estar pendiente de todo, me pregunta: '¿Qué estás comiendo? ¿Qué está pasando? ¿Quién está ahí? Y yo como, 'Lo siento mucho pero Chris Hemsworth estaba en el gimnasio esta mañana'".