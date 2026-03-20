Natasha Lyonne se abre tras recaer en las drogas: "Mi corazón está con todos los que están pasando por esto"

Natasha Lyonne ha querido tranquilizar a sus seguidores tras la preocupación generada por su reciente recaída en las drogas, confirmando que su estado de salud ha mejorado notablemente. La actriz, conocida por su trabajo en Muñeca Rusa y Orange Is the New Black, ha reaparecido con un mensaje optimista.

"Me enorgullece informar que esta niña está mucho mejor y ya se encuentra bien", ha escrito en redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido en las últimas semanas.

La intérprete también ha querido mostrar su gratitud hacia quienes la han acompañado en este proceso. "Quiero agradecer a nuestras comunidades de recuperación y a los fans que nos apoyaron tanto", señala, dejando claro que, aunque prefiere mantener su proceso en privado, espera poder compartir su experiencia en el futuro.

Uno de los apartados más destacados de su mensaje es el apoyo que ha querido trasladar a otras personas en situaciones similares: "Mi corazón está con todos los que están pasando por esto".

Lyonne ya había hablado en enero sobre esta recaída, utilizando su característico tono irónico para describirla como "de lo más divertido", antes de compartir una reflexión más profunda sobre el proceso de recuperación. "La recuperación es un proceso que dura toda la vida… no se rindan antes del milagro", expresó entonces en unos posts eliminados y recopilados por EW.

Natasha Lyonne en 'Muñeca rusa' | Netflix

A pesar de este complicado episodio personal, la actriz continúa con una agenda profesional activa. Está previsto que participe en la nueva temporada de Euphoria, cuyo estreno está fijado para el 12 de abril, además de protagonizar la película Roommates, que llegará el 17 de abril.

Con un mensaje cargado de sinceridad y esperanza, Natasha Lyonne demuestra que, incluso en los momentos más difíciles, es posible avanzar y convertir la propia experiencia en un apoyo para los demás.