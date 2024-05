Natasha Lyonne se une Marvel junto a Pedro Pascal o Joseph Quinn en Los Cuatro Fantásticos

La actriz estadounidense Natasha Lyonne, protagonista de la exitosa serie Muñeca rusa, se ha convertido en la última estrella que se une al reparto de Los Cuatro Fantásticos, el nuevo film de la factoría Marvel.

Matt Shakman dirigirá esta película sobre el icónico equipo de superhéroes en cuyo reparto ya figuran Pedro Pascal, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach y Vanessa Kirby, informó The Hollywood Reporter (THR).

La actriz se unirá al elenco de la próxima película de Marvel Studios en un papel que aún no ha sido revelado, según la revista especializada.

Matt Shakman dirige este proyecto vinculado a la compañía Disney que pretende comenzar a filmarse a mediados del verano en Inglaterra y cuya fecha prevista de estreno es el 25 de julio de 2025, agregó THR.

Los Cuatro Fantásticos estarán protagonizados por Pedro Pascal como el científico Reed Richards/Mr. Fantástico y Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible.

Joseph Quinn encarnará a Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach será el amigo de Richards, Ben Grimm/The Thing.

El elenco también incluye a Julia Garner como Silver Surfer, y contarán con papeles aún no definidos los actores Paul Walter Hauser y John Malkovich, según la revista.

Natasha Lyonne, nominada al Globo de Oro por su papel en la serie Muñeca rusa ('Russian Doll'), ha trabajado en otras producciones como Orange is the New Black o Weeds.