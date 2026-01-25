Natasha Lyonne comparte que ha recaído tras años de sobriedad: "La recuperación es un proceso que dura toda la vida"

La actriz Natasha Lyonne se ha abierto en sus redes sociales asegurando que ha recaído en sus adicciones tras años de sobriedad. Lo ha hecho a través de un mensaje muy directo en el que decía: "Hice pública mi recaída, habrá más".

Horas después, la intérprete detalló su experiencia con la esperanza de poder ayudar a otras personas que estén en una situación parecida.

"La recuperación es un proceso de toda la vida. Si hay alguien ahí fuera que esté luchando, recuerden que no están solos. Estoy gradecida por el amor y por tener los pies bien puestos en la tierra", ha comenzando exponiendo. "Sean honestos, amigos. Estamos tan enfermos como nuestros secretos. Si hoy nadie te lo ha dicho: te quiero. No importa lo lejos que hayamos caído, nuestra experiencia puede servir para ayudar a otra persona. Sigan adelante, chicos. No abandonen antes de que llegue el milagro. Empapelen su mente de amor. Lo demás es solo ruido y tonterías".

Tras su salto a la fama a finales de los años 90 gracias a películas como American Pie, Natasha Lyonne sufrió de adicciones a distintas sustancias, entre ellas al alcohol y la heroína hasta que ingresó en rehabilitación en 2006.

"Caer en una espiral de adicción es realmente aterrador", aseguró en una entrevista con Entertainment Weekly.

Natasha Lyonne en 'Muñeca rusa' | Netflix

La actriz llegó a pasar por el calabozo por conducir bajo los efectos del alcohol, fue acusada de acoso por un vecino, y en 2005 casi muere ya que estuvo ingresada en la UCI tras un colapso pulmonar y fue operada del corazón.

Aún con todo, la intérprete, que recientemente estuvo en Los Cuatro Fantásticos, resurgió y en 2019 protagonizó la serie Muñeca rusa. También participó en Honey Boy, Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion, Poker Face, Las tres hijas y estará en la última temporada de Euphoria.