EN UNA KISS CAM
El beso en la boca entre Christopher Briney y Sean Kaufman que ha sido muy aplaudido por los fans de El verano en que me enamoré
El fenómeno de El verano en que me enamoré ha vuelto a sacudir las redes, esta vez en pleno Madison Square Garden, cuando la kiss cam captó a Sean Kaufman y Christopher Briney y ambos decidieron responder con un beso en la boca.
Publicidad
El verano en que me enamoré no solo se ha convertido en una de las series juveniles más influyentes de los últimos años, sino que también ha dado lugar a una de las comunidades de fans más apasionadas de la televisión reciente.
El fenómeno, que continuará con una película para cerrar la historia, ha trascendido las pantallas y ha unido al reparto enuna amistad que los seguidores celebran tanto como la propia historia de la serie.
Sean Kaufman, Christopher Briney, Lola Tung y el resto del elenco han demostrado en numerosas ocasiones la complicidad y el cariño que existe entre ellos, convirtiéndose en un grupo inseparable dentro y fuera del set.
Ese vínculo ha vuelto a quedar en evidencia durante un reciente partido de los New York Knicks, donde Sean y Christopher, quienes interpretan a Steven y Conrad respectivamente, protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche.
Cuando la famosa kiss cam apuntó directamente hacia ellos, Kaufman tomó la cara de Briney y le plantó un beso en la boca en plena pantalla gigante del Madison Square Garden.
El público estalló en risas y aplausos ante la espontaneidad del gesto, mientras las redes sociales no tardaron en viralizar el clip, comentando la naturalidad y el humor con el que ambos actores respondieron al momento.
Incluso la cuenta oficial de los Knicksha publicado el vídeo con un mensaje dirigido a los seguidores de la serie: "Belly, tienes competencia… Todos son Team Conrad".
Publicidad