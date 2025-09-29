Gavin Casalegno reacciona al odio que despierta Jeremiah en El verano en que me enamoré: "Nadie puede soportar tanta negatividad"

La serie El verano en que me enamoré ha catapultado la carrera de sus protagonistas Chris Briney, Lola Tung y Gavin Casalegno, pero, para este último, junto al éxito ha llegado otra parte no tan agradable.

El personaje de Casalegno, Jeremiah, ha generado fuertes críticas entre los fans que preferían a su hermano ficticio Conrad en la batalla "Team Jeremiah o Team Conrad" y quienes no han dudado en mostrar su descontento en redes sociales a lo largo de la serie nombrando directamente al actor.

Gavin ha respondido con humor a las críticas en una entrevista con The New York Times: "Ya no reviso Instagram, así que no he visto tanto odio. Lo único que veo es a mi hermana enviándomememes muy graciosos".

"Creo que es importante entender y darnos cuenta de que esto es una historia ficticia, y que no soy yo", decía.

El actor ha reconocido que comparte algunas similitudes con Jeremiah: "Ambos somos muy sociables e intentamos ser el alma de la fiesta y complacer a todos; somos muy parecidos en ese aspecto".

Conrad y Jeremiah en The Summer I Turned Pretty | Prime Video

"Pero, obviamente, en cuanto a la inmadurez y las fiestas, nunca fui fiestero. Ni siquiera me gusta ir a fiestas de trabajo. No soy así en absoluto", ha señalado el actor.

"La verdad es que ni siquiera he visto nada de la serie", explicaba. "Porque, ya sabes, cuando estás en ella, sabes lo que pasa. Y entonces me pregunto: ¿para qué?".

Gavin volvía a hacer hincapié en las críticas que ha estado recibiendo: "No creo que haya un solo ser humano en el mundo que pueda soportar tanta negatividademocional como para que sucedan cosas así".

Gavin Casalegno y Lola Tung en 'The Summer that I Turned Pretty' | Prime Video

"Creo que por eso Amazon hizo un buen trabajo al intervenir y decir: 'Oye, nada de bullying'. Aunque la verdad es que no le está yendo muy bien", añadía el actor.

Antes de que se emitiera esta última temporada, Prime Video emitió un comunicado en el que pedía a los espectadores que no intimidasen al elenco del programa por la trama de la serie, pero, al parecer, esto no ha surtido el efecto deseado.

La serie ha terminado definitivamente, pero no la historia de sus personajes, ya que la autora ha confirmado que habrá una película que continúe con "un nuevo hito en la vida de Belly".