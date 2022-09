¿Por qué algunos famosos dicen que Lisa Kudrow ('Friends') es la peor persona que han conocido?

Los retos de TikTok son un arma de doble filo, pues nunca sabes qué puede salir de una 'pregunta inocente'. Una última tendencia ha salpicado a Lisa Kudrow, la inolvidable Phoebe en 'Friends'.

Así, Spencer Pratt, conocido por participar con su esposa, Heidi Montag, en 'The Hills' de la MTV, ha compartido un vídeo de lo más inesperado.

Ante la pregunta de "¿quién es la celebridad más grosera a la que has conocido?", Spencer Pratt respondía tajante: Phoebe de 'Friends', refiriéndose a Lisa Kudrow.

"Oh, eso es fácil. Phoebe de 'Friends'. Sin duda, es uno de los peores humanos con los que he coincidido, de lejos", contestaba la celebridad de la MTV.

Lisa Kudrow como Phoebe Buffay en 'Friends' | NBC

El TikTok se ha viralizado rápidamente y ha sido Bethenny Frankel quien también ha apoyado, en cierta medida, este argumento.

"Esto es una locura. Ella estuvo en mi show y tuve también una experiencia loca", respondía la también personalidad televisiva.

Ante la viralización de sus comentarios, ambos han tenido que contar la historia detrás de esas afirmaciones.

Lisa Kudrow, ¿la famosa más grosera?

El primero en hablar ha sido Spencer Pratt. Según este, ocurrió en el año 2009 cuando él y su mujer fueron invitados a su primera fiesta de élite.

"Estaba claro que nadie nos quería allí. Pero a Heidi y a mí no nos importaba", ponía en contexto antes de entrar en materia. "Cuando estábamos allí disfrutando del caviar, Phoebe se acercó".

Para Pratt fue un shock pues hasta ese momento nadie se les había acercado y no se esperaban que fuera ella su primer acercamiento.

Spencer Pratt y Heihi Montag | Getty

Según cuenta, Lisa Kudrow le habló directamente a su mujer y le dijo que se alejara de él: "Le dice a Heidi que ella necesita alejarse de mí lo más rápido posible porque voy a matar a Heidi y que tengo los ojos de un asesino en serie".

Ante esto, dice que él y Heidi se quedaron esperando para ver si lo decía en broma, pero Lisa Kudrow se alejó.

"Este es el momento más grosero que he experimentado con un ser humano", acababa.

La siguiente en hablar, incitada por Spencer Pratt, ha sido Bethenny Frankel.

Bethenny Frankel | Getty

La tertuliana conocida por 'The Real Housewives of New York City' ha aclarado que ella no piensa que Lisa Kudrow sea la peor persona que ha conocido, pero que vivió un momento muy incómodo con ella.

Ha contado que la actriz de 'Friends' acudió a su show, pero que la recuerda "como la persona que menos quería estar allí" durante toda su carrera como entrevistadora.

"Fue casi como si me hubiera acercado a ella en el supermercado para entrevistarla", así describía Bethenny la situación con Lisa.

Más tarde en Instagram aclaró que decía esto porque se notaba que no quería ser entrevistada y que esto de cierta forma solo estaba haciendo el momento más incómodo.

