El final de Stranger Things se empezó a grabar sin guion: "Nos presionaban constantemente"

Stranger Thingsno ha dejado a nadie indiferente con su episodio final. Después de más de tres años de espera entre la temporada 4 y la 5, la serie de los Duffer llegó a Netflix para despedirse de una audiencia que la siguió fielmente durante casi una década. Sin embargo, ahora se ha revelado que su producción fue más caótica de lo que parecía.

Tras todos los rumores en torno al estreno de un capítulo secreto que jamás llegó a ver la luz, Netflix ha lanzado un documental sobre cómo se hizo esta temporada final. Una última aventura: Detrás de las cámaras de Stranger Things 5 navega por los entresijos de la construcción de esta entrega, convirtiendo al espectador en un miembro más del equipo.

Así pues, el propio documental ha mostrado cómo la última tanda de episodios se empezó a rodar sin tan siquiera haber terminado el guion. Durante la grabación de la escena en la que un demogorgon captura a Holly frente a su madre, Matt Duffer explica la situación en la que se encuentra la escritura. "No es que no sepamos cuál es el final. Está todo planeado", dice antes de confirmar el retraso en la tarea: "Tengo que escribirlo y andamos justos de tiempo".

Matt Duffer y Ross Duffer en Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5 | Netflix

Ahora bien, esto no se reduce al Volumen 1, sino que la situación se repitió de cara al capítulo 8: "Estamos rodando el episodio 8, que aún no está completamente escrito. ¡Alerta de spoiler! Así que ni siquiera sabemos qué está pasando", comenta la asistente de producción del set Montana Maniscalco.

"Nunca he leído el 8 completo y simplemente lo estamos grabando", dice Matt: "Nunca había hecho algo así. Es tan raro saltar al 8... No me gusta, no me gusta".

Lejos del estrés, el cocreador de Stranger Things aclara cómo se orientó todo este proceso y las razones que lo llevaron a tomar esta apresurada decisión: "La productora y Netflix nos estaban presionando constantemente para el episodio 8", afirma Matt. Algo que lo llevó al límite: "Fue la situación de escritura más difícil en la que nos hemos encontrado, no solo por la presión de asegurarnos de que el guion fuera bueno, sino porque nunca había habido tanto ruido al mismo tiempo".

Matt Duffer y Ross Duffer en Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5 | Netflix

Ahora bien, teniendo en cuenta que pasaron más de tres años entre temporada y temporada, los guionistas no trabajaban a contrarreloj desde un principio. Todo lo contrario: se tomaron su tiempo para pulir cada detalle sobre el papel y hacer que la despedida de la serie fuera tal y como la tenían en mente.

"Fue el tiempo que más hemos tardado con los guionistas en un solo episodio", concluye Matt al respecto.

A pesar de las prisas, el episodio final de Stranger Things fue un rotuno éxito y, con algunos fans más contentos que otros, la serie se ha coronado como una de las producciones más emblemáticas de los últimos años.

Así pues, solo falta esperar para comprobar si, de cara al spin-off, los Duffer siguen el calendario a rajatabla y no se ven de nuevo contra las cuerdas en el inicio del rodaje.