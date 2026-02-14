James Van Der Beek falleció rodeado de su familia el pasado 11 de febrero a causa de un cáncer colorrectal que le fue diagnosticado en 2023. La muerte del actor ha causado una gran tristeza en el mundo del cine y la televisión y numerosos compañeros se han despedido de él.

El intérprete mantuvo gran relación con muchas estrellas, tal y como se ha podido ver en los mensajes de actores como Jennifer Garner, Sarah Michelle Gellar o su coprotagonista en Dawson Crece, Katie Holmes.

James Van der Beek | Getty Images

Uno de los homenajes más emotivos ha sido el que le ha dedicado Alfonso Ribeiro, Carlton en El Príncipe de Bel-Air. El actor primero publicó unas palabras de dolor y tristeza por la muerte de su amigo, asegurando que estaba "roto".

"Él era mi verdadero amigo hermano y guía de vida. Estuve con él en este horrible viaje para vencer el cáncer. Su familia y amigos subieron a esta montaña rusa", escribió en Instagram, comentando que el actor y su mujer "cambiaron mi vida".

Poco después, Ribeiro conmovió a sus seguidores mostrando una imagen junto a James Van Der Beek poco antes de su muerte, cuando ya estaba postrado en la cama: "Esta fue tomada por Kimberly Van Der Beek solo unos minutos antes de decir mi último adiós. Mi último momento fue hacerle reír por última vez. Realmente ya lo echo de menos".

Aunque la imagen es dura y conmovedora, algunos usuarios también han opinado que la fotografía subida a sus redes, enseñando un estado tan vulnerable del actor, no era del todo apropiada.

Lo que queda fuera de toda duda es el enorme apoyo que ha recibido el actor y su familia con las generosas donaciones de personalidades como Steven Spielberg, logrando recaudar más de 2 millones de dólares dado que su esposa Kimberly y sus seis hijos estaban en una situación económica delicada tras meses de gastos médicos.