PROTAGONISTAS EN WICKED
Cynthia Erivo responde a los rumores de romance con Ariana Grande: "Había una extraña fascinación con nosotras"
Cynthia Erivo ha reflexionado sobre sobre la "extraña fascinación" de los fans por su relación con su coprotagonista de Wicked , Ariana Grande y los rumores de un romance secreto.
Las dos películas de Wicked han sido un fenómeno que masas gracias en parte a la gran química que han demostrado Ariana Grande y Cynthia Erivo.
Las actrices nunca han escondido el cariño que se tienen, tanto, que llegaron a improvisar la escena más emotiva de Wicked Parte II.
Sin embargo, su relación también ha tenido su lado controvertido, ya que, sobre todo, durante la promoción de la secuela, protagonizaron diversas escenas que muchos calificaron como tóxicas o perturbadoras, motivo por el que no habrían sido nominadas a los principales premios este año.
Si bien Erivo siempre trató de proteger a Grande en incidentes como el del acosador que se le abalanzó en Singapur, los usuarios señalaron que Cynthia estaba siendo demasiado protectora, e incluso que era muy dominante.
Aunque Ariana aclaró el porqué del constante contacto físico con Cynthia Erivo, ahora la actriz de Elphaba ha roto su silencio en una entrevista con Stylist.
"Al principio, creo que la gente no entendía cómo era posible que dos mujeres fueran íntimas amigas y no amantes", declaró Erivo. "Nunca he hablado realmente de esto, pero había una extraña fascinación con nosotras, en la que gente creía que fingíamos ante las cámaras o que éramos amantes", ha sugerido.
La actriz planteó la hipótesis de que la relación confundió a los espectadores porque la intimidad emocional entre mujeres no se aborda lo suficiente en los medios: "Creo que se debe a que se habla muy poco de la amistad platónica femenina, profunda y real, a pesar de que existe en todas partes. No estamos acostumbrados a verla en cámara, delante de la gente".
"Una relación en la que las personas están conectadas a veces simplemente hace que las personas se sientan incómodas; no nos enseñan que esas relaciones son buenas para nosotras", opinó.
