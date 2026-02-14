Halle Berry recuerda su enfrentamiento con el director de X-Men, Bryan Singer: "Se lo merecía"

Halle Berry se encuentra en un momento dulce después de confirmar que se volverá a casar, esta vez, con Van Hunt. Además, la actriz se encuentra en plena promoción de Ruta de escape, su película junto a Chris Hemsworth.

Ha sido precisamente en una entrevista con motivo de esta cinta, donde la intérprete ha recordado el enfrentamiento que tuvo con Bryan Singer, el director de las primeras películas de X-Men, en las que ella interpretó a Tormenta.

Bryan Singer, acusado de abusos sexuales | Getty

"Un día le dije a Bryan Singer adónde ir y cómo llegar en el set de X-Men", ha comentado para Entertainment Weekly sobre un incidente que ya desveló Alan Cumming en sus memorias, asegurando que Berry le llegó a decir que le podía "besar el culo".

"Todos estaban furiosos, pero todos me dijeron: 'Halle, ve a decírselo', porque sabían que lo haría", ha dicho. "Y fue uno de los mejores días en el set, decirle a alguien que estaba perjudicando a todo el equipo, a todo el elenco, exactamente adónde ir. Y luego me subí a un avión y volví a casa con mi traje de X-Men puesto", ha afirmado la actriz.

Halle Berry como Tormenta en X-Men | Cordon Press

"Lo siento, ese tipo se lo merecía", ha añadido sobre el director, apartado de Hollywood tras estar envuelto en graves acusaciones de conducta sexual inapropiada, incluyendo acusaciones de abuso a menores.