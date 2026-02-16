El hermano de James Van Der Beek comparte un emotivo mensaje tras la muerte del actor, al que "admiraba desde que nació": "Seguirás guiándome"

James Van Der Beek murió el 11 de febrero a los 48 años y, durante este tiempo, el protagonista de Dawson Crece ha recibido incontables mensajes de despedida en redes sociales. Una serie de homenajes que ensalzan su figura no solo desde el punto de vista profesional, sino también personal.

La oleada de cariño recibida se ha materializado igualmente en términos financieros. Y es que, tras su fallecimiento y los gastos médicos generados por el tratamiento del cáncer que padecía el actor, se creó una campaña de GoFundMe para ayudar a la familia a enfrentar todas las deudas pendientes. Una recaudación de fondos en la que grandes estrellas de Hollywood han participado y que ya supera los 2'6 millones de dólares.

James Van Der Beek, actor de Dawson Crece | Reuters

Ahora, el último en sumarse a estas despedidas públicas ha sido el propio hermano de James: Jared Van Der Beek. En un post de Instagram, Jared ha compartido una galería de imágenes acompañada de unas emotivas palabras con las que refleja el "vínculo especial entre hermanos" que, tras la muerte del actor, "se rompió".

"Ahora entiendo por qué la gente dice que es desamor perder a un ser querido. Hay un sentimiento de devastación y dolor tan profundo en el corazón que no sabía que dolería tanto. Él era mi persona, a quien recurría para todo. Lo he admirado desde que nací. Siempre ha estado ahí para mí cuando lo he necesitado", escribe: "Ha sido maravilloso leer y ver cómo tocó tantas vidas, no por algo que hiciera, sino por quién era".

Así, Jared ha puesto en valor la gran persona que fue James en vida: "Compartió con un corazón abierto y con su alma sabia. Por muy doloroso que sea este dolor profundo, la sanación ya ha comenzado con todas las muestras de amor, oraciones y apoyo". Un agradecimiento a todas las personas que han dedicado parte de su tiempo en estos días para elogiar al intérprete: "Les agradezco de verdad a todos los que se han tomado el tiempo de comunicarse conmigo, haciéndome saber que están ahí. La comunidad de personas que estuvo íntimamente involucrada en su fallecimiento fue increíble. Gracias a todos, conocidos y desconocidos, que ayudaron a que su transición fuera lo más hermosa posible".

"James, ya echo de menos tu presencia física y tus sabias palabras por teléfono. Sin embargo, siento tu presencia con mucha fuerza y ​​sé que seguirás guiándome. Gracias por vivir tu vida conmigo. Te quiero", sentencia el hermano del eterno Dawson Leery.

En estos días tan complicados para la familia de James Van Der Beek, la luz que dejó atrás en quienes lo rodearon prevalece. Porque, a pesar de la pérdida, todos los que disfrutaron del actor en vida agradecen el tiempo compartido; demostrando así que su legado va más allá de su trabajo en televisión.