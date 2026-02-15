La búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la popular presentadora Savannah Guthrie, continúa intensificándose. Las fuerzas del orden, incluyendo al FBI y el departamento del sheriff del condado de Pima (Arizona), han analizado numerosas pistas como el ADN encontrado en el hogar de la mujer de 84 años, donde fue presuntamente secuestrada.

Pero parece que otros rastros que parecían prometedores no han llegado a ninguna conclusión tras publicar la descripción de un sospechoso y elevar la recompensa por información a 100.000 dólares.

Savannah Guthrie, junto a sus hermanos Annie y Camron | Reuters

Recientemente se ha detenido a posibles personas implicadas en su secuestro, pero han sido liberadas y también se han inspeccionado casas aunque no se han encontrado nuevos indicios ni arrestos.

Es por ello que el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, admitió que la búsqueda de la madre de Savannah Guthrie está siendo frustrante.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos | Reuters

"Quizás sea dentro de una hora. Quizás sean dentro de semanas, meses o años. Pero no nos rendiremos. Vamos a encontrar a Nancy. Vamos a encontrar a este tipo", ha señalado a The New York Times. "Es agotador, estos altibajos", continuó el sheriff sobre las pistas falsa. "Pero seguiremos adelante".

Nancy Guthrie fue vista por última vez en su casa de Tucson, Arizona, la noche del 31 de enero y su familia reportó su desaparición al día siguiente después de que no acudiera a la iglesia.