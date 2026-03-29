Love Story responde a Daryl Hannah tras las críticas de la actriz por la representación de su romance con JFK Jr.

La serie de Love Story ha dado mucho de qué hablar desde su estreno hasta su reciente final en Disney+. El siempre controvertido apellido Kennedy ha vuelto a estar de actualidad tras estos capítulos en los que se aborda la relación de JFK Jr. con Carolyn Bessette y el trágico accidente aéreo que acabó con sus vidas.

Sarah Pidgeon como Carolyn Bessette y Paul Anthony Kelly como John F. Kennedy Jr. en Love Story | Gtres

Uno de los puntos más polémicos de esta miniserie ha sido la representación de Daryl Hannah y su relación con JFK Jr. De hecho, la actriz rompió su silencio arremetiendo contra la historia, según ella falsa, que se muestra en pantalla.

Tras ella, un primo del hijo de John F. Kennedy salió en defensa de Hannah, afirmando que fue genial.

John F. Kennedy Jr. y Daryl Hannah | Gtres

El revuelo salpicó directamente a la actriz que la dio vida, Dree Hemingway, asegurando que el asunto era muy delicado.

Ahora, ha sido el turno de uno de los productores de la serie, Brad Simpson, que ha abordado las quejas de Daryl en una entrevista con Variety.

Dree Hemingway y Paul Anthony Kelly como John F. Kennedy Jr. y Daryl Hannah en Love Story | Disney+

"Desde el principio, esta iba a ser la historia de John y Carolyn, y dedicamos mucho esfuerzo a la investigación y al análisis de todos los personajes y momentos de la serie que, en última instancia, moldearon su relación. Leímos muchas biografías y artículos periodísticos. Cuando se trata de personajes basados ​​en personas reales, con sus intensas emociones y sensibilidades, creo que es difícil para cualquiera verse representado", explicó.

"Queremos mucho a todos nuestros personajes. Sabemos que se trata de una tragedia real que afectó a personas reales. Pero nuestra intención era rendir homenaje a las personas que rodeaban a John y Carolyn", aseguró el productor, añadiendo que en todas las figuras del entorno de los Kennedy se guiaron por la "empatía y el amor".