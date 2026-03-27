JFK Jr. y Carolyn Bessette estaban "rotos y distanciados" antes de morir: nuevos detalles revelan su crisis final

John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette vivían uno de los momentos más complicados de su matrimonio antes del fatal accidente aéreo que acabó con sus vidas en 1999.

Estas nuevas revelaciones llegan en plena emisión de la serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, que ha reavivado el interés por la pareja y por todo lo que rodeó su trágico final.

"Él tenía el corazón roto, y creo que ella también", así lo ha revelado ahora Sasha Chermayeff, amiga cercana de la pareja, en declaraciones recogidas por PEOPLE.

John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette | Gtres

Según su testimonio, la pareja estaba "muy distanciada" y atravesaba una crisis emocional profunda: "John decía: 'Está tan cerrada'. Se refería a su estado emocional. Estaban completamente aislados el uno del otro", ha contado.

El contexto no ayudaba. La presión mediática sobre Carolyn era constante, con paparazzi siguiendo cada uno de sus movimientos, mientras la revista George, dirigida por Kennedy Jr., atravesaba dificultades. A esto se sumaban problemas personales: su primo Anthony Radziwill estaba gravemente enfermo y él mismo había sufrido una lesión en el tobillo.

JFK Jr. y Carolyn Bessette | Cordon Press

"!Voy a quedarme con Anthony!", recuerda Chermayeff que dijo Kennedy, visiblemente emocionado. Radziwill falleció apenas unas semanas después del accidente, en agosto de 1999.

Por su parte, Carolyn también estaba al límite: "Estaba aterrorizada", explica la amiga. "Había perdido su vida anterior. Ya no era libre". Aun así, la describió como: "una mujer valiente que intentaba sobrellevar una situación cada vez más asfixiante".

Según Chermayeff, ambos evitaban enfrentarse a sus problemas: "Nuestra presencia era una forma de evitar lo que ellos necesitaban afrontar. No habían logrado comunicarse entre sí".

A todo ello se suma un elemento aún más trágico: en aquel vuelo también viajaba Lauren Bessette, hermana de Carolyn, que falleció junto a ellos cuando la avioneta se estrelló frente a Martha’s Vineyard el 16 de julio de 1999. Los tres murieron en el acto.

John Kennedy, Carolyn y sus dos hermanas Lauren y Lisa | Getty

Pese a todo, Chermayeff se queda con una idea: "Quiero creer que habrían sobrevivido como pareja. Tenían lo necesario para intentarlo de nuevo".

Con el final de la serie a punto de emitirse, estas revelaciones añaden una capa aún más dolorosa a una historia ya marcada por la tragedia: la de un amor que, quizás, no tuvo tiempo de recomponerse antes de su desenlace fatal.