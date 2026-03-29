Andrew Garfield dice que ver Harry Potter es "polémico" porque apoya "leyes inhumanas" y a "aquella que no debe ser nombrada"

La serie de Harry Potter lleva provocando un intenso debate desde que se anunció el proyecto y ahora, tras el lanzamiento del tráiler, las reacciones se han intensificado.

Y es que la saga cinematográfica popularizó aún más a los libros de J.K. Rowling y los hizo conocidos en todo el mundo, aunque aún queda gente por descubrir este mundo mágico, tal y como le sucedía a Andrew Garfield.

Andrew Garfield | Gtres

El actor británico ha confesado en una entrevista en Hits Radio que "no había visto las películas de Harry Potter hasta hace poco". No obstante, el trabajo de Daniel Radcliffe le ha parecido "realmente bueno" y las películas le han resultado "muy buenas".

Tras ello, el actor ha declarado que pese a haber disfrutado de las película, es consciente de que su visionado es "polémico" ya que "no deberíamos financiar a leyes inhumanas a través de 'aquella que no debe ser nombrada'", dijo en alusión a Rowling y su postura antitrans, comparándola con cómo llaman a Voldemort.

J.K. Rowling | Getty

Eso sí, también alabó a los "artistas maravillosos" que trabajaron en las cintas: "Pero la esencia de los temas de esas películas es innegable, y los niños son muy buenos".

Garfield es la última estrella que se ha posicionado en contra de la escritora, como ya hicieran muchos de los protagonistas de las películas como Emma Watson, o actores como Pedro Pascal.