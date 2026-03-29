Ryan Gosling interrumpe un evento para intentar conseguir trabajo al hermano de Eva Mendes: "Por favor, se lo merece"

Ryan Gosling ha estrenado Proyecto Salvación, película que adaptar el libro de Andy Weir y que está cosechando excelentes críticas.

De esta forma, el actor vuelve al cine tras dos cintas que fueron acogidas de manera dispar. Por un lado Barbie, que rompió la taquilla, y por otro El especialista, con Emily Blunt. Ahora, Gosling promete estar en las conversaciones cinéfilas los próximos meses hasta que estrene el año que viene su debut en Star Wars.

Ryan Gosling | Gtres

No hay duda que uno de sus grandes apoyos ha sido Eva Mendes, con la que reaparecía en televisión recientemente. Y es que el actor es un hombre muy familiar que siempre ha velado por la privacidad de su vida íntima. Sin embargo, su último gesto le ha convertido en el cuñado que todos desearían tener.

En un vídeo revelado en TikTok, el intérprete ha ejercido agente para el hermano de Eva Mendes, Carlo, no dudando en interrumpir un coloquio sobre Proyecto Salvación para pedir públicamente que contraten a su cuñado.

"¿Puedo interrumpirte un segundo?", preguntó Gosling en el evento que se estaba celebrando en la sede del Sindicato de Directores de Estados Unidos en Los Ángeles. "Carlo, ¿estás entre el público? Carlo Méndez, ¿puedes ponerte de pie un segundo?", se escucha pedir al actor, tras lo cual aparece el hombre de forma tímida.

"Bien, ¿cuántos de ustedes son directores? Levanten la mano. ¿Cuántos productores? ¿Cuántos guionistas? Bien, este es Carlo Méndez. Es el hermano de Eva Mendes. Es el actor sin trabajo más trabajador de esta ciudad que he conocido. Así que mi último recurso es: ¡Por favor, contrátenlo! Se lo merece", ha exclamado Gosling.

Mientras que Eva Mendes lleva retirada más de una década, su hermano ha encadenado algunos proyectos en cine y televisión desde los 2000 y ha aparecido en BH90210, Parks and Recreation, The Rich and the Ruthless, 9-1-1 o e Dexter: Pecado Original.