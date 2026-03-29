Kim Novak califica de "error garrafal" la elección de Sydney Sweeney para interpretarla en su próxima película: "Sobresale mucho"

Cada año Hollywood estrena un puñado de películas o series biográficas que a menudo no son tan bien recibidas como se esperaba. Por mucho que los fans de las celebridades que se muestran en pantalla aplaudan estos proyectos, en ocasiones sus familiares o ellas mismas rechazan sus versiones en la pantalla, argumentando que no se ajustan a la realidad.

Algunos ejemplos recientes de estrellas que intentaron boicotear sus biopics son Marck Zuckerberg con La red social, la familia de Nina Simone con la cinta de Zoe Saldaña o Pamela Anderson con la serie Pam y Tommy, por la que aún hoy sigue molesta con Seth Rogen.

En este contexto, uno de los próximos biopics que se estrenará es Scandalous, protagonizado por Sydney Sweeny. La actriz interpretará a la legendaria Kim Novak en este film dirigido por Colman Domingo, y centrará su trama en la relación sentimental entre ella y el cantante Sammy Davis Jr. (encarnado por David Jonsson), en la década de los 50.

Sydney Sweeney | Reuters

Sin embargo, la intérprete de Vertigo ha estallado contra la elección de Sweeney, explicando su preocupación por el enfoque que podría dar la cinta.

En entrevista con The Times of London, Novak expresó que "jamás habría aprobado" la elección de Sydney Sweeney para interpretarla ya que podría dar más importancia a la dimensión sexual de su relación con Sammy Davis Jr. que en otros aspectos personales que sí definieron su vínculo.

Sydeney Sweeney como Cassie en Euphoria temporada 3 | HBO Max

"Sobresale mucho de cintura para arriba", ha añadido Novak, refiriéndose al físico de la actriz. "No hay manera de que no vaya a ser una relación sexual porque Sydney Sweeney luce sexy todo el tiempo", continuó. "Fue un error garrafal que me interpretara".

Sobre estas palabras todavía no se ha hecho eco la protagonista de Euphoria, aunque el año pasado demostró su admiración hacia Novak homenajeándola en la MET Gala.

Sydney Sweeney y su homenaje a Kim Novak en la Met Gala 2025 | Instagram de @sydney_sweeney / Reuters

Además, Sweeney declaró a la revista People en 2025 que se sentía "increíblemente honrada" de protagonizar la película.

"Creo que su historia sigue siendo muy relevante hoy en día, ya que tuvo que lidiar con Hollywood, el escrutinio público de sus relaciones, su vida privada y el control de su imagen. Y creo que, en mi caso, me identifico con ella de muchas maneras" dijo.