La actriz de Violet Bridgerton cuenta que "se fue a casa llorando" por esta escena íntima en la serie de Netflix

Ruth Gemmell, uno de los rostros más reconocibles de Los Bridgerton desde su estreno en 2020, ha sorprendido al confesar que una de las escenas de la nueva temporada recientemente estrenada, le resultó especialmente difícil de afrontar. La actriz, de 58 años, da vida a Lady Violet Bridgerton, un personaje que hasta ahora había estado alejado de las tramas más íntimas de la serie.

El cambio llegó cuando descubrió que su personaje tendría un momento romántico con Lord Marcus Anderson, interpretado por Daniel Francis: "Me quedé un poco sorprendida. Estaba en una prueba de vestuario y me di cuenta de que me estaban probando algo que no tenía ni idea de que iba a suceder", ha explicado en una entrevista con CinéTéléRevue.

La reacción fue más intensa de lo esperado. "Volví a casa y lloré", confiesa, evidenciando el impacto que le produjo enfrentarse a este giro en la historia de su personaje.

Aun así, la actriz aclaró que la escena se abordó de forma más sutil que otras del universo de la serie: "Por suerte, lo hicimos de una manera diferente a como lo hicieron los jóvenes… no creo que nadie quisiera ver algo así", ha bromeado, señalando también el uso de una iluminación más discreta.

Con el paso del rodaje, Gemmell cambió su perspectiva y defendió la importancia de este tipo de historias: "No morimos después de cierta edad, así que es muy bonito poder representar eso", afirma, subrayando la relevancia de mostrar el amor en etapas más maduras de la vida.

Daniel Francis como Lord Anderson, Ruth Gemmell como Lady Violet Bridgerton en el episodio 408 de Bridgerton. | Netflix

Además, destacó el papel clave del equipo para ayudarla a sentirse cómoda en el set. La actriz trabajó con una coordinadora de intimidad y contó con el apoyo de vestuario, maquillaje y dirección: "Todo el mundo se involucró para hacerme sentir segura… es como una familia", explica.

Entre nervios, sorpresa y finalmente aceptación, Ruth Gemmell ha vivido uno de los retos más inesperados de su paso por Los Bridgerton, aportando una nueva dimensión a su personaje y ampliando el enfoque de la serie sobre el amor más allá de la juventud.